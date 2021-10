Režisér a spisovatel Rudolf Havlík bere čtenáře na zběsilou jízdu bez pásů

„Celý život jsem strávil na cestách po místech, nad kterými zůstává rozum stát. Spadl jsem s letadlem, potopil se s lodí a přejelo mě auto. Kousl mě had, pes, pavouk, opice a jedna malá ryba u pobřeží Asie. Chtěli mě lynčovat, zabít, deportovat, podplatit a jednou i sníst, ale myslím si, že jsem si to tenkrát jen špatně vyložil.“

Tak se představuje nekonvenční hrdina Rudolfa Havlíka. Spisovatel, autor úspěšného blogu a režisér hojně navštěvovaných filmů jako Pohádky pro Emu, Po čem muži touží nebo Bábovky do něj promítl kus ze sebe samého: nadělil mu dobrodružnou povahu, buldočí zarputilost a humor, který si nebere servítky. To vše jsou kvality, bez nichž by hrdina ve své pracovní oblasti neuspěl - kontroluje totiž v Asii textilní zakázky pro nadnárodní korporace. Tak jako to kdysi dělal sám Havlík.

Ve světě rychlé módy

„Oblast Jihočínského moře zasáhla divoká tropická bouře. Vítr skučí rychlostí přes sto třicet kilometrů za hodinu a dešťové kapky bodají na kůži jako hřebíky. Nikdo na světě by teď nechtěl být deset kilometrů od pobřeží na téhle rozvrzané lodi, která má svá nejlepší a možná i nejhorší léta už dávno za sebou. A kdo tady v takovou chvíli je? Ano. Já.“

Hrdina s nepříliš funkčním pudem sebezáchovy v románech Horkou jehlou (právě vyšlo v nakladatelství Motto) a Zítra je taky den (vyšlo v nakl. Motto v r. 2020) nám ukáže, že nic není zpravidla tak jednoduché, jak si představujeme. A nejinak je to s otázkou fast fashion a udržitelné módy. Ať už se ocitne v Indii, Číně nebo Bangladéši, vždy na něho čekají problémy vyvěrající ze snahy textilního průmyslu ušetřit za každou cenu - ale tenhle rub má vždy i líc.

Téma udržitelné módy v současnosti rezonuje ve všech médiích, ale málokdo ho dokáže popsat v plné šíři. Co masová výroba oblečení skutečně obnáší? Jak jsou na ní existenčně závislí tamější obyvatelé? A jde tento problém skutečně jednoduše vyřešit třeba tím, že mezinárodní korporáty zakážou práci dětí nebo zlepší podmínky práce v děsivých fabrikách? Autentické románové vyprávění Rudolfa Havlíka vydá za desítky novinových článků, protože ukazuje nezkreslenou místní realitu a dává tak všem přidruženým morálním otázkám skutečné základy.

Na vlnách dobrodružství

Tak jako u každého komplikovaného tématu ani v tomto případě zkrátka neexistují jednoduché odpovědi. Román Horkou jehlou temnou tvář textilního průmyslu nasvěcuje z nečekaných úhlů a nutí k zamyšlení. Jelikož je Rudolf Havlík ale především rozený vypravěč, vše bravurně zabalil do akčního děje, řízných hlášek a exotických míst, při jejichž popisu se tají dech. A díky této svěží kombinaci umožnil čtenářům zažít báječné dobrodružství v šíleném světě.

Knihu Horkou jehlou zakoupíte na www.albatrosmedia.cz.