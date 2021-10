Revoluční moment: Bretman Rock se jako první gay dostal na titulku časopisu Playboy

Influencer a youtuber Bretman Rock, kterého proslavila videa s líčením, se stal prvním gay zajíčkem Playboye.

Třiadvacetiletého Filipínce, jehož jméno zní Bretman Rock Sacayanan Laforga, si redakce časopisu Playboy jako svého zajíčka vybrala kvůli obrovskému vlivu na sociálních sítích a aktivismu v rámci LGBTQ komunity. Youtubera momentálně na Instagramu sleduje přes sedmnáct milionů lidí a řadí se mezi nejúspěšnější mužské influencery zaměřující se na make-up a krásu.

Bretman se stal prvním gayem, kterého fotograf Brian Ziff nafotil na titulní stranu tohoto veleznámého časopisu. Podle NBC News se podobný revoluční moment odehrál minulý rok, když se na úvodní stránce Playboy Mexico objevila trans žena Victoria Volkóva.

"Že má Playboy na obálce muže, je obrovský milník pro LGBT komunitu i pro komunitu mé pleti. Je to neskutečné. Člověk si říká: Sakra, děje se to vůbec? Tak takové to je. A já jsem moc pěkný," okomentoval spolupráci s Playboyem Rock, který je pyšný na to, že je gay. "Jsem nejzlobivější zajíček," dodal.