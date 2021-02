V televizní show spolu vařili přes 15 let. Překvapivý konec ohlásil jeden z nich

Kuchařská dvojice spolu uváděla přes patnáct let oblíbený pořad Kluci v akci. Filip Sajler a Ondřej Slanina natočili celkem 600 dílů a za tu dobu se z nich stali zkušení šéfkuchaři, kteří vedou uznávané podniky, sbírají gastronomické ceny a vaří pro hvězdy světového showbyznysu. Jeden z nich ale pořad opouští. Rád by se věnoval rodině i firmám, které v posledních letech vytvářel.

"Samozřejmě to nebylo jednoduché rozhodnutí, ale již pár let nazpět jsem přemýšlel, jak bych rád v budoucnu pracoval, jak rozložil drahocenný čas a co jsou další důležité cíle," řekl Filip Sajler u příležitosti oznámení svého odchodu z pořadu, který s Ondřejem Slaninou moderujete od samého počátku. Zprávu, že by se Sajler chtěl věnovat rodině a pořad opustit, řekl ve valentýnském díle pořadu Kluci v akci.

"Rozchod je to ale přátelský a Filip se bude i nadále v následujících dílech objevovat v roli hosta, se kterými bude Ondřej vařit a péct. Diváci se tedy mohou těšit například na Ondru Korába nebo Josefa Maršálka," okomentoval změnu v obsazení manažer koordinace vývoje a dramaturgie pořadů Radomír Šofr.

Sajler by se po odchodu z pořadu rád věnoval víc rodině, ale také se plně koncentroval na každodenní práci pro firmy, které dlouhá léta stavěl. "Nastal čas na změnu a není za tím žádná senzace, jen moje osobní rozhodnutí a aktuálně podmíněno ještě, řekl bych, i nutností většího nasazení, které přinesla současná krize," doplnil odcházející kuchař, který svůj razantní krok zvažoval už od léta loňského roku.

"Kluci v akci byl od počátku úžasný projekt, vždy to byla radost a těch vzpomínek a zážitků je strašně moc. Asi nejraději vzpomínám na casting, cestování a první díl. Nedávno jsem si ho pouštěl a to se člověk až lekne, jak ten čas letí, vřele doporučuji," zavzpomínal Sajler v rozhovoru pro Českou televizi.

V průběhu patnáctiletého působení v pořadu o vaření Slanina i Sajler vytvořili spoustu gurmánských skvostů a nabídli divákům stovky receptů, které se dají uskutečnit i doma. Odcházejícího Sajlera ale nejvíc bavily zahraniční díly a s nimi spojené recepty. "Poctivé suroviny, autentické recepty, tradiční kulinářské techniky a poctivý přístup ke kuchařské práci mě vždy bavil a je součástí naší, mojí i firemní DNA," dodal známý televizní kuchař.

Filip Sajler podle tvůrců pořadu z televizní show zcela nezmizí. "Aktuálně ještě budu točit několik dílů a v budoucnu se občas objevím jako host, pokud bude prostor a společná chuť," doplnil.