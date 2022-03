Tohle zjednoduší situaci: přehledný jídelníček na pět dní. Dá se vzít i s sebou

Autorky kuchařek Velká svačinková a Velká obědová bichle, Pavlína Mähringová a Veronika Břicháčková, daly dohromady praktické tipy, jak si dny, které strávíte mimo vlastní kuchyň, nebo jste nuceni den trávit v nedohlednu restaurací, usnadnit. Navrhly rovněž i pětidenní jídelníček, který může posloužit jako inspirace na dobu, kdy už nevíte, co si rychle připravit na oběd či večeři.

1. Naplánujte si, co budete jíst

Plánování pokrmů od snídaně až po večeři může být pro mnohé z nás noční můrou. Věnovat chvíli přípravě jídelníčku se vyplatí. Jakmile totiž budete vědět, jaká jídla vás v daný den čekají připravit, budete na něj mít již připravené ingredience, což vám ušetří spoustu energie.

2. Přemýšlejte nad tím, co si zabalit

Co rychle uvařit, aby se to dalo vzít s sebou? Bezvadně se pro tyto účely hodí například těstoviny, kuskus či bulgur. Jejich příprava je rychlá a dají se udělat například s jednoduchou omáčkou z rajčat nebo se zavařeným masem, tuňákem či kouskem dobré šunky.

Na snídani se nebojte experimentovat s pomazánkami nebo třeba i palačinkami či lívanci, které můžete dále využít na svačinu i k večeři. Skvělou službu můžou také udělat luštěniny - cizrna, červená čočka nebo již předvařené fazole. Krásně zasytí a opět se z nich dají vytvořit výborná jídla. Pita chléb či tortilly jsou bezvadně skladné a mohou posloužit vlastně kdykoli během dne. Stačí je jen naplnit, srolovat či přeložit a je hotovo.

3. Vařte na více chodů

Snažíte-li se ušetřit na dovolené čas pro sebe, je velmi praktické vařit jídlo tak, aby vás zasytilo například na dvakrát nebo dokonce na třikrát. Jeden den ho připravíte ve větším množství, aby zbylo. Další den pak už jen těžíte ze zbytků.

"Skvěle se tak hodí například pečené kuře, vepřová pečeně (trhané vepřové) nebo třeba základní boloňská omáčka - jeden den si dáte čerstvě uvařené jídlo, druhý den jej použijete například za studena v chlebu a nakonec ze zbytku můžete vytvořit třeba jednoduchou pomazánku nebo maso zapéct v tortille. Boloňskou pak můžete zpracovat například do quiche nebo také do tortilly se sýrem," popisují autorky Velké svačinkové a obědové bichle.

4. Zapojte i ostatní členy domácnosti do přípravy jídel

Možná si říkáte, že nebudete ukrajovat z času ostatních členů rodiny a v kuchyni se obětujete, ale co si z přípravy jídla udělat hezký společný rituál a zábavu? Skvělým příkladem je třeba grilování. Zapojit členy domácnosti můžete ale i do přípravy sladké dobroty nebo obyčejných obložených chlebů. Nejen, že vám to ušetří čas, ale naučíte je tím více si jídla vážit a uvědomit si, že jeho příprava něco zabere. Hlavně u malých dětí tím pak krásně budujete zodpovědnost za to, co si k jídlu připraví a uvidíte, jak na sebe budou pak pyšné.

5. Vařte společně s partou

Čas na dovolené, kterou trávíte s dalšími přáteli, využijte k rozdělení práce tak, že každá rodina ukuchtí jeden den nějaké jídlo. Nejen že poznáte další chutě a způsoby přípravy, jak se to dělá jinde, ale odpočinete si i od vaření.

Dvojice autorek Velké svačinkové a Velké obědové bichle Pavlína Mähringová a Veronika Břicháčková sestavily rovněž i pětidenní jídelníček včetně receptů, které zvládnete připravit jednoduše doma.