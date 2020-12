Recepty na vynikající vánočky: Který zkusíte letos vy?

Vánočka by měla svým tvarem připomínat malého Ježíška zabaleného v peřince. Správně se plete z devíti copů, kdy spodní čtyři symbolizují živly - oheň, vodu, zemi a vzduch. Prostřední tři copy představují nejdůležitější vlastnosti člověka - rozum, cit a vůli. Poslední dva copánky poukazují na to, co vede člověka nejvýše - vědění a láska.

Existuje bezpočet receptů na skvělou vánočku. Každý má ten svůj oblíbený. Přinášíme naše tipy, které jsme v redakci vyzkoušeli a můžeme je doporučit. Který si vyberete vy?