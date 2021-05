Dvojice přišla se speciální "postcovidovou" kuchařkou. Získala tím celosvětovou slávu

Ztráta čichu a chuti je jedním z nejčastějších symptomů koronaviru. Britští kuchaři vytvořili kuchařku Taste & Flavour, která má lidem pomoci znovuobjevit radost z jídla a vaření. Je zdarma dostupná dokonce on-line.

Dva mladí Britové, Ryan Riley a Kimberley Dukeová, strávili měsíce, než vytvořili osmnáct receptů pro ty, kterým koronavirus ovlivnil čichové a chuťové smysly. "Nikdo nemluví o tom, jaké to je, žít se ztrátou chuti. Když šest měsíců necítíte, co jíte, vytvoříte si k jídlu bariéru. To se může samo o sobě stát psychickým problémem. Jídlo je jedno z největších potěšení na světě a bez chuti je život ochuzený a depresivní," řekl magazínu Business Insider Ryan Riley.

Výzkumy odhadují, že deset procent lidí se po prodělání nemoci covid-19 i několik měsíců potýká s postcovidovým syndromem. Podle lékařského institutu Johns Hopkins Medicine se čtvrtině lidí po několika týdnech chuť a čich vrátí, u většiny nakažených ale mohou smyslové změny trvat déle, dokonce i rok.

Riley a Dukeová vedou neziskovou kuchařskou školu Life Kitchen, ve které zdarma provozují kurzy pro onkologické pacienty trpící ztrátou chuti. K jejímu založení oba dva přivedla smrt rodičů na rakovinu. Výběr svých receptů konzultovali s Barrym Smithem z londýnské univerzity, jenž je vedoucím britským výzkumníkem zabývajícím se ztrátou chuti v souvislosti s covidem-19.

Riley uvádí, že 80 procent chuti je ve skutečnosti čich a tyto dva smysly jsou vzájemně propojené. Při tvorbě receptů intenzitu některých chutí zvýšili, jiným se zase vyhýbali. "Cibule, česnek, vajíčka, pečené maso a ořechy mohou některým zapáchat jako hnijící maso. Káva zase může připomínat splašky," vysvětluje Riley.

Kuchařské duo se soustředilo na zesílení pikantních chutí a "přidání textury a jasu, aby vykompenzovali nedostatek hloubky". Vyzkoušeli téměř 300 receptů, ze kterých nakonec vybrali osmnáct. Spoléhají se v nich na intenzivní slané příchutě, jako je sójová omáčka, miso, parmezán a hřiby. Zahrnují všech pět chutí - sladkou, kyselou, slanou, hořkou a umami, která se dá přeložit jako lahodnost nebo delikátnost. Recepty také obsahují ingredience stimulující tzv. trojklanný nerv, jenž zajišťuje citlivost obličeje, a podporují jeho činnost, například wasabi nebo křen.

Jako příklad uvádí Riley recept na máslové brambory s miso pastou a bylinkovým octem. "Miso je slané, bílý pepř a čerstvá máta stimulují trojklanný nerv a ocet je zase kyselý," popisuje mladý kuchař, který dostává na kuchařku pozitivní ohlasy z celého světa.