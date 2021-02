Recept na slavné italské těstoviny, který pobouřil Italy. Takhle je nikdy nevařte

Recept se jmenuje Smoky Tomato Carbonara a už podle jeho názvu je patrné, že v něm je jedna ingredience, která nemá v klasických carbonara co dělat. Ano, řeč je o rajčatech. "Rajčata opravdu nejsou běžnou součástí tradičního receptu, ale jídlu dávají lepší chuť," vysvětlila hned zkraje jeho autorka Kay Chunová.

Jenže nešlo jen o samotná rajčata, upozorňuje článek deníku The Guardian. Vysoce kvalitní vepřové guanciale nahradila běžná slanina, "protože je dostupnější a dává jídlu lehce uzenou chuť". A místo pecorina je v receptu parmazán.

Jakmile se tento recept objevil na sociálních sítích, rozproudila se ostrá debata. "Tohle nemá s carbonara vůbec co dělat, zastavte tohle šílenství," napsal jeden z diskutujících.

Recept neunikl ani pozornosti italských šéfkuchařů, podle kterých se jedná jen o špičku ledovce. Klasické italské recepty si cizinci upravují po svém, výsledkem je pak kuřecí maso nebo ananas na pizze, upozorňuje deník The Guardian.

Pro italské šéfkuchaře je ale šokující, že se podobný recept objeví na stránkách prestižního amerického deníku. "Sleduji The New York Times na Instagramu a nejdřív jsem si myslel, že se jedná o falešný účet," řekl italský šéfkuchař Alessandro Pipero, přezdívaný jako král těstoviny carbonara.

"Je to stejné, jako byste dali salám do cappuccina nebo mortadellu do sushi. Jako klidně si to tam dejte, ale pak tomu neříkejte sushi. Carbonara s rajčaty prostě není carbonara. Je to jiné jídlo," dodal.

