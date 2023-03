Ráj pro maminky: Největší srovnávač dětského zboží

Dětský marketplace - nejlepší zboží

Vyhledávačů zboží je spousta. A jsou i velmi vymakané. Zboží vám vyfiltrují podle typu produktů, naleznete tam i recenze na výrobky a firmy, hodnocení. Existují i specializované vyhledávače, dokonce i takové, které třídí slevové akce. Ale znáte opravdu kvalitní dětský srovnávač? Slyšeli jste již o Pidio.cz? Jedná se o nový specializovaný vyhledávač zaměřený výhradně na dětské zboží. Produkty selektuje dle nejlepších cen. Nejde o prodejce, funguje na obdobném principu jako jiné známé srovnávače, má však lepší třídění řazení a filtrování. Především je zaměřen na dětské zboží, takže vás nebudou rušit zbytečné výrobky, které zrovna nehledáte. Součástí tohoto vyhledávače je i diskuzní fórum, rovněž poradny nebo soutěže o ceny. A co maminky uvítají asi nejvíce? Propojení návštěvníků sociálních sítí. Pojďme si tento první komplexní projekt svého druhu u nás, který denně zobrazí přes 200 000 produktů, představit blíže.

Dětský srovnávač zboží

Svět maminek je místem, kde se propojují lidé, kteří se dříve neznali. Tedy přesněji ve velké většině to jsou maminky samotné, jež si na webech nebo sociálních sítích sdělují své zkušenosti a zároveň hledají rady od druhých. Právě vize projektu Pidio.cz je spojovat světy a vytvořit tak místo, kde se protká hned několik skupin. Jednak jde o maminky samotné. Rovněž se tu objevují na jednom místě i kvalitní ověřené produkty. Velký prostor je věnován poradenství od mnoha odborníků. Maminky tu naleznou rady před porodem, tzv. ve štychu je tato platforma nenechá ani, když bude dítko na světě. Jde tak o platformu, která nabízí maminkám spoustu věcí a v podstatě i na míru, protože si rychle a intuitivně vyhledají, co je zajímá.

Nejlevnější a kvalitní dětské zboží - srovnávač cen

Na tomto dětském srovnávači cen si můžete založit účet, takže budete mít přehled o všem, co vás bude zajímat. Web samotný je rozdělen na několik sekcí, což vám usnadní hledání. Samozřejmě by stačilo do vyhledávače zadat konkrétní výraz a vyskočila by vám nabídka. Jenže zejména prvorodičky občas nenapadne vše, co by mohly potřebovat, proto jsou sekce děleny i dle toho, jestli potřebujete něco v těhotenství nebo už sháníte například autosedačku, zajímá vás bezpečnost dítěte, hračky apod. Naleznete tu opravdu vše, od potravin, přes spotřební zboží až po specifické artikly týkající se bezpečnosti. Rubriky mají i své podrubriky, takže až si budete něco hledat například k dětskému pokojíčku, naskočí vám nabídka od nábytku až po doplňky. Pokud si budete chtít projít, jaké e-shopy s dětským zbožím vůbec existují, naleznete tu jejich seznam.

Dětský marketplace - blogy a diskuze

Přejděme k samotné oblíbené "diskuzní" sekci. Jednak se vám budou líbit příspěvky blogerek, které se dělí o své vlastní zkušenosti z oblasti mateřství a osobního poradenství. Právě osobní zkušenost je k nezaplacení, blog je navíc forma, kdy vám ženy mnohdy i vtipně předají své zážitky. Protože je někdy ale třeba i odborný pohled, nabízí se poradní sekce. Ať budete mít jakýkoli dotaz, můžete jej směle položit týmu zkušených lékařů, kteří vám poradí, jak naložit s problémem, kam se obrátit apod. A maminky jistě ví, jaké to je, když se stanou rodičkami a v okolí není zrovna nikdo ve stejné pozici. Partner chodí do práce, kamarádky třeba děti ještě nemají. S kým si popovídat? Někdy se ženy mohou cítit osamocené. Diskuzní fóra jsou však skvělým místem, kde najdou porozumění. A navíc nemusí nikam chodit. Právě diskuze na tomto srovnávači je přínosná i tím, že můžete pokládat i velmi intimní otázky, které byste se třeba styděla zmínit před kamarádkou. Zde je vše anonymní a bezpečné. Můžete si nalézt i svoji kategorii, která vás bude zajímat.

Dětské zboží za nejlepší ceny - vyhledávač

Pidio.cz je společnost, jež vznikla v roce 2019. Tehdy ji nechal zrodit tým mladých nadšenců, kteří pochopili, jak je pro maminky důležité nacházet cenné a osvědčené rady, dělit se o zkušenosti a přijímat tipy od ostatních a v neposlední řadě objevovat zboží pro děti za výhodné ceny. Protože dětské zboží není za hubičku, zároveň ale každý rodič nechce svoji ratolest kvůli penězům ošidit na kvalitě.