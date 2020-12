Puget růží na přání? Žádný problém!

Dřív nebylo nic neobvyklého, že žena dostávala pravidelně kytici jako výraz úcty, lásky, poděkování. Dneska už je to ale výjimka, květiny dostaneme leda tak narozeninám nebo svátku. Pánové, co to takhle změnit? Za pugét růží pro vás uděláme cokoli. A nevymlouvejte se na to, že tolik růží nikde neseženete. Samozřejmě že ANO. Každé květinářství jich má dost.

Růže jsou královny květin

Na světě snad nenajdete nikoho, kdo by tyhle nádherné květiny nemiloval. Zdobí interiér i zahrádky, nádherně voní, vybírat můžete z mnoha barev.

Růže nás provází už dlouhá léta, jejich historie se začala psát před 35 miliony let, kdy ji Sapfó označila za královnu květin. Postupem času se stala i rozšířeným heraldickým symbolem mnoha rodů, je součástí znaků měst a států, symbolizuje lásku i válku.

Vyjádřete prostřednictvím pugétu růží své city

Každá květina má svůj význam, růže není výjimkou. Ztělesňuje mnoho emocí, je symbolem lásky, dokáže vyjádřit víc než tisíc slov. O tom, že rudá růže představuje vášeň, ví asi každý, co ale vyjadřují další barvy?

Bílé růže jsou symbolem upřímnosti, pokory a věrnosti.

jsou symbolem upřímnosti, pokory a věrnosti. Světle červená barva hovoří o upřímné lásce.

hovoří o upřímné lásce. Růžové růže vyjadřují oddanost a upřímnost citů.

vyjadřují oddanost a upřímnost citů. Oranžové růže hovoří o tajných citech.

hovoří o tajných citech. Žluté vyjadřují radost.

vyjadřují radost. Zelené se málo vidí, ale vyjadřují štěstí a naději.

se málo vidí, ale vyjadřují štěstí a naději. Modré růže jsou důkazem věrnosti.

Jaký může být počet květů v kytici?

Nejen při příležitosti oslavy kulatých narozenin mnohdy řešíme, zda může pugét obsahovat sudý počet květů. Neradi bychom někoho urazili, na druhou stranu, proč nedarovat lásce svého života 100 nádherných růží k výročí a k narozeninám za každý rok jeden kvítek?

Etiketa napovídá, že právě tyhle situace jsou výjimky, klidně tedy můžeme věnovat pugét se sudým počtem kvítků.

Víte, že i počet kvítků může něco vyjadřovat? Jeden květ mluví o lásce na první pohled, dva kvítky vyjadřují vzájemnou lásku. Deset říká "Jsi naprosto perfektní", dvacet oceňuje důvěru a upřímnost. Třicet hovoří o upřímnosti, čtyřicet o výjimečnosti a hluboké lásce, padesát vyznává bezpodmínečnou lásku. Sto vyjadřuje tu největší oddanost a hlubokou lásku.

Náš tip: Chcete svou milou překvapit ještě víc? Pošlete jí kytici prostřednictvím kurýra!

To teprve bude romantika! Usměvavý kurýr zvoní na zvonek a první, co žena po otevření dveří uvidí, bude puget krásných růží. Oči zvlhnou dojetím, na tváři se objeví úsměv, srdíčko zaplaví nekonečná láska. Co víc si přát?