V podpatcích šlapeme na plyn. Dvě Češky chtějí v Dakaru pohřbít mýty o řidičkách

Dámská dvojice Lenka Hlavatá a Gabriela Budínová se postaví v lednu příštího roku na start 45. ročníku nejtěžší dálkové rallye světa Dakar 2023. Stanou se tak historicky první ryze dámskou amatérskou posádkou, která se za Česko kdy v soutěži objevila.

Navigátorskou pozici bude v týmu zastávat Gabriela Budínová, která se ještě za svobodna pod jménem Novotná soutěže Rallye Dakar zúčastnila dvakrát na motorce. Dokonce se stala držitelkou 1. místa v kategorii žen na Merzouga Rally a Serres Rally.

Přestože Budínová na jedné ze svých cest utrpěla ošklivý pád, z něhož si odnesla řadu bolestivých zlomenin, do dobrodružné soutěže se s nadšením vrací. "Moje cesta za dakarským snem byla plná potu, bolesti a sebezapření, byla jsem v mnoha ohledech dost naivní a nezkušená. Ale ani zpětně ničeho z toho nelituji a šla bych to do toho znovu. Obrovsky mě to posunulo především jako člověka," tvrdí Budínová, která nabídku Lenky Hlavaté, aby se stala členkou prvního dámského týmu, přijala s radostí.

Letos čeká obě dámy náročné trénování, aby v lednu příštího roku mohly nastoupit mezi účastníky Rallye Dakar 2023.

"Holek v motorsportu každý rok přibývá, ale stále jich je málo," tvrdí Budínová a dodává: "Pojedeme s Lenkou za všechny holky, které někdy slyšely: 'Na to, že jsi holka, tak nejezdíš tak úplně blbě…' Doufám, že jim dodáme odvahu a inspiraci pustit se do plnění vlastních snů," uzavírá Budínová.