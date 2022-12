Proč byste si měli pořídit barovou židli do domácnosti. Jak ji využít?

Kam se doma hodí menší židle?

Možná si myslíte, že se barová židle do domácnosti vůbec nehodí. Velmi dobře je můžete využít u kuchyňského ostrůvku nebo barového pultu, který má doma mnoho lidí. Na trhu můžete vybírat z mnoha barev i provedení. Musíte vždy myslet hlavně na to, aby se stylově hodily ke zbytku interiéru. Rozhodně je ale nedávejte ke klasickému jídelnímu stolu. Nebude to příliš pohodlné.

Jak postupovat při výběru?

Židle musí zaručeně odpovídat stylu vašeho interiéru. Barová židle bílá se dokonale hodí do hygge nebo skandinávského stylu. Černé budou zase nádherné v industriálním interiéru. Dívejte se také na materiál, abyste ji mohli snadno vyčistit. Některé židle mají také nastavitelnou výšku, což byste také měli zvážit, jestli chcete, aby byla doopravdy pohodlná.

Výhody barových židlí v domácnosti

Tento typ židlí má mnoho výhod v domácnosti. Jde o velmi praktickou součást interiéru, kterou oceníte kvůli jednoduchosti a modernímu vzhledu. Pro dlouhé sezení bude lepší kancelářská židle. Jinak ale oceníte netradiční vzhled, který vám tyto židle přinesou do vintage, moderního, rustikálního, industriálního i skandinávského interiéru.

Máte-li doma kuchyňská ostrůvek nebo vysoké pracovní desky, tyto židle jsou pro vás ideální. Využít je ale můžete také jako šikovnou dekoraci. Pro lepší sezení bude lepší kancelářská židle zdravotní, jestli na ní chcete sedět po dlouhé hodiny. Jinak ale budou barové židličky skvělou možností pro oživení vašeho interiéru. Podívejte se na jednotlivé varianty a jistě najdete tu, která se k vám domů bude hodit nejlépe.