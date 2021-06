Harrymu a Meghan se narodila dcera. Jméno má po královně i oblíbené princezně

První jméno je na počest současné královny Alžběty II., kterou rodina v soukromí oslovuje Lilibet. Druhé jméno vybrali na počest Harryho matky, zesnulé princezny Diany. O narození informovala světová média.

Malá Lilibet se narodila v pátek před polednem místního času v nemocnici Cottage Hospital v Santa Barbaře v Kalifornii, kde pár žije. Holčička váží 3,5 kilogramu a matka i dítě jsou v pořádku, píše list Variety.

"Vévoda a vévodkyně vám děkují za všechna milá přání a modlitby a těší se na čas společně strávený v kruhu rodiny," píše se v prohlášení páru.

Mezi prvními gratulanty byla panovnice Alžběta II., která Harrymu a Meghan popřála jménem celé rodiny, s níž má ovšem princ Harry napjaté vztahy, a vyjádřila radost z narození pravnučky. "Královna, princ z Walesu a vévodkyně z Cornwallu a vévoda a vévodkyně z Cambridge byli informováni a jsou potěšeni zprávou o narození dcery vévody a vévodkyně ze Sussexu," zněla oficiální gratulace.

Harry a Meghan minulý rok v lednu oznámili, že odcházejí z rolí předních členů britské královské rodiny. Od začátku dubna 2020 žijí v Kalifornii, odkud vévodkyně pochází, a svůj život sponzorují z vlastních zdrojů.

Vévodové ze Sussexu mají dvouletého syna, kterého drží stranou mediálního zájmu a poté, co si museli zrušit svůj účet na Instagramu pod přezdívkou Sussex Royal, o sobě dávali vědět velmi sporadicky. To se změnilo v březnu tohoto roku, kdy se Meghan a Harry v televizním rozhovoru s Oprah Winfreyovou svěřili s tím, jaké to je, být součástí královské rodiny.

Meghan promluvila o rasistickém chování během těhotenství se synem Archiem. Královská rodina si podle Meghan nepřála, aby se Archie stal princem, protože panovaly obavy, "jak tmavá může být jeho pokožka, když se narodí," řekla Meghan, jejíž matka je černoška. Odmítla však uvést, který konkrétní člen rodiny to pronesl.

Druhé těhotenství veřejnosti oznámili letos v únoru. Lilibet je jedenácté pravnouče královny Alžběty II. a je osmá v pořadí na britský trůn, píše BBC News.