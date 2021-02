Princ Harry se do královské rodiny už nevrátí. Jakou má šanci usednout někdy na trůn?

Princ Harry minulý týden oznámil, že se se svou manželkou vévodkyní Meghan nehodlá vracet do britské královské rodiny jako pracující člen monarchie. Musí proto odevzdat své čestné vojenské tituly. Přesto mu zůstává právo na to, stát se nástupcem Alžběty II. Podívejte se, kdo má největší šanci na to získat britskou královskou korunu.