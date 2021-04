Příběhy věčné lásky zachycené v nové vůni od Avonu TTA This Love

TTA This Love

Přivítejte jaro se svěží a svůdnou novinkou z kolekce plné lásky - TTA This Love. Tato jiskřivá vůně potěší vaše smysly šťavnatým grapefruitem, okvětními lístky jasmínu, esencí plumérie a mošusu. Tato unikátní parfémová kompozice je korunována hebkým mošusem a exotickou plumérií. TTA This Love zanechá nezapomenutelné ovocno-květinové aroma kdekoliv, kam vejdete. V průběhu májového měsíce lásky je tak perfektním dárkem například ke Dni matek, ale uděláte jí zaručeně radost každé ženě, která touží po opravdových a silných citech. Jste připraveni prožít svůj příběh lásky?

AVON a jeho svěží jarní look

Jaro přímo vybízí ke změnám a novým zážitkům. Po nové svěží vůni se proto zkuste odvázat i s limitovanou edicí dekorativní kosmetiky značky mark. Ta se letos na jaře nese ve znamení pestrosti a barevnosti. Pomocí rtěnky v tužce Twist & Play a řasenky pro extra objem Big and False vykouzlíte líčení, které zvýrazní vaši ženskost a bude optimisticky hravé. A to je přesně to, co v májových dnech chcete!

Nepodceňujte sílu konopného oleje

Konopný olej je známý svými zklidňujícími účinky díky vysokému obsahu omega-mastných kyselin. Řada s konopným olejem Cannabis Sativa Oil se takřka ihned po uvedení na trh stala bestsellerem. Kolekce nabízí například zklidňující a hydratační denní krém, čisticí pleťový olej, ochranný a hydratační balzám na rty nebo zklidňující a regenerační krém na ruce a tělo. Tato kolekce se nyní rozrůstá o dvě vyživující novinky. Tekutý balzám na rty s konopným olejem zaručuje zklidnění a vyživení podrážděných a suchých rtů, stejně jako ochranu před škodlivými vnějšími vlivy. Druhou novinkou je rozjasňující pleťová esence s konopným olejem, která dodá pleti jas, zklidní její podráždění a sjednotí tón. Kombinace oleje z konopného semínka s jojobou, vitaminem E a esencí levandule zaručí, že vaše rty i pleť budou zářit zdravím.

Rozevláté vlasy v jarním vánku

Nejspíš s námi budete souhlasit, že se nic nevyrovná pocitu rozevlátých vlasů ve svěžím jarním vánku. Ohromte své okolí plným objemem a zdravým vzhledem vašich vlasů! Bezoplachová péče Advance Techniques od Avonu pozvedá vlasy od kořínků, dodává jim hustší a plnější vzhled bez nežádoucího zatížení a zaručuje tak větší objem. A pokud si ráno chcete trochu přispat, perfektním pomocníkem v každé koupelně je bezkonkurenční suchý šampon, který vstřebává mastnotu, vytváří objem a osvěžuje vlasy mezi mytím. Pro perfektní styling, rychlé rozčesávání a urychlení fénování můžete vyzkoušet také inovovaný hřeben s ventilačními otvory. Nechte se unášet na vlně jarní svěžesti.

Nezapomínejte, že máj je lásky čas, což je ideální příležitost obdarovat svou milovanou osobu například jednou z těchto jarních novinek.