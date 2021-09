Premiéra druhé řady Svatby na první pohled. Nevěsta to od diváků schytala

Diváci, kteří mají v oblibě nejrůznější reality show, si na své přišli v sobotu 11. září, kdy televize Nova uvedla druhou řadu show s názvem Svatba na první pohled.

Tajemství pořadu tkví v tom, že tým expertů vybere za pomoci vědeckých metod muže a ženu, kteří jsou vhodní jeden pro druhého a měli by být kompatibilní po stránce biologické. Ženich s nevěstou se poprvé uvidí až na vlastní svatbě, odjedou na svatební cestu a měsíc žijí ve společné domácnosti.

Diváci na nové řadě ocenili to, že experti letos zařadili do úvodního průzkumu test atraktivity, kdy účastníci reagují na opačné pohlaví podle fotek. Díky tomu je jistější, že se novomanželé budou považovat za atraktivní jedince.

Prvním párem tohoto experimentu, který chce najít lásku těm, kteří už nechtějí žít osamělým životem, se stali Jaroslav Peňáz a Romana Boukalová. V jejich případě testy prokázaly skoro stoprocentní přitažlivost. Romana a Jaroslav si v prvním dílu řekli ANO v malebné obci Kravsko a začala tak jejich společná cesta životem za přítomnosti kamer televize Nova.

Zatímco potetovaný Jaroslav sklidil od diváků na sociálních sítích spoustu chvály, Romana takové štěstí neměla. Diváky zarazilo například to, že svému nastávajícímu jako dar poslala červené vodítko, dále je nemile překvapilo její vyjadřování a rozhodně jí u fanoušků této show nepomohly ani upoutávky na příští díl, ve kterých je znát, že manželství naslepo dává Romaně pořádně zabrat.

"Ženich super, nevěsta vulgární, drzá, otřesná," napsala jedna z divaček, která jako většina fanoušků tohoto pořadu Romanu zkritizovala.

"'Vstávej, ty zm*de', já měla pocit, že jsem špatně slyšela. Tohle je velký špatný … slečnino vyjadřování bez komentáře… a to nepříjemný chování, to je úplně děs," napsala další divačka.

"U téhle řady zařadili experti konečně to vzájemné hodnocení podle fotek. On ji hodnotil sexy a ona jeho taky. Takže to klapne, poněvadž vizuální přitažlivost je až na 1. místě. Její povaha je ale strašná, taková domina, chudák kluk," dodal k první dílu Svatby na první pohled další divák.

Romana však nesklidila kritiku jen za své chování a vyjadřování. Mnoho fanynek na sociálních sítí negativně ohodnotilo i její výběr šatů.

Jak se prvnímu manželskému páru bude dařit na líbánkách, uvidí diváci příští sobotu.