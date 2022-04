Pohodlný život v Ostravě opustila, v Angole založila firmu. Barva pleti prodává, říká

"Když jsem viděla, kolik kožních problémů místní lidé mají, a zjistila jsem, že si nemohou dovolit navštívit lékaře, do výroby kosmetiky jsem se ponořila," říká dnes o své motivaci v Angole původně inzertní poradkyně Vladana Gomes Adolfo. Kosmetiku začala už vyrábět před osmi lety v Praze. "Babička s tetou měly na zahrádce hodně bylin, které nespotřebovaly, a bylo mi líto je nechat jen tak," vzpomíná na začátky svého podnikání dnes devětačtyřicetiletá žena, tehdy začala s výrobou tinktur a bylinných sirupů.

Matka dvou dcer původem z Ostravy v tomto období také potkala v jednom pražském baru svého současného manžela, Angolana Eurica. "Manžel měl neustále kožní problémy a já jsem pomocí svých výrobků hledala cestu, jak mu od nich pomoct." Byl to právě on, koho napadlo založit firmu s přírodní kosmetikou v Angole.

Dva roky po jejich seznámení, v roce 2016, se tak Gomes Adolfo s Euricem přestěhovala do Angoly. K jeho nápadu byla zpočátku skeptická, po prvních měsících podnikání v jeho rodné zemi ale změnila názor. "Když jsem viděla, kolik kožních problémů místní lidé mají, a zjistila jsem, že si nemohou dovolit navštívit lékaře, do výroby kosmetiky jsem se ponořila," uvádí Gomes Adolfo, co jí vedlo k tomu, aby s manželem vytvořila první značku přírodní kosmetiky v Angole - Charme Natura.

Suroviny kupují od chlapce na ulici

Začátky v cizí zemi nicméně nebyly jednoduché. Oba manželé si pronajali prostor pro obchod i výrobu, její manžel školil zaměstnance na prodejně, ona se s překladačem a slovníkem - protože ještě neuměla portugalsky - věnovala lidem ve výrobě. Na počátku měli celkem 12 zaměstnanců a některé z nich musela Gomes Adolfo učit zacházet s váhou či počítat. "Zaměstnali jsme i slečnu, která neuměla číst. O to víc ale byla pracovitá a dokázala si zapamatovat každý detail," uvádí podnikatelka.

Pod svou značkou vyrábí mýdla, šampony, krémy, pleťové vody, séra, balzámy na rty, pleťové krémy či oleje na vlasy a tělo ze stoprocentně přírodních materiálů. Využívají lokální zdroje a nakupují od místních farmářů semena, byliny, zeleninu či lufu (tykvovitá rostlina, ze které se vyrábí například přírodní houba na umývání, pozn. red.), kterou jim například sbírá chlapec žijící na ulici. Pemzu (vyvřelá hornina používající se na odstranění ztvrdlé kůže, pozn. red.) jim zase prodává místní muž u cesty.

Být běloškou v africké zemi je pro Gomes Adolfo výhoda i nevýhoda zároveň. "Barva mé pleti prodává. Bohužel tady stále platí, že to, co je z Evropy, je kvalitní. Běloška ale zároveň znamená bohatá, takže při nákupu materiálu prodejce cenu automaticky navýší. Držíme se systému, že já prodávám a manžel nakupuje," vysvětluje devětačtyřicetiletá žena.

Zahraniční produkty jsou kvalitnější

Důvěra spíše v evropské než místní produkty manželskému páru podnikání v prvních měsících komplikovala. "Bohužel se Angolané cítí důležitější v ruce s krémem od L'Oréal než od místní značky. Zahraniční produkty jim zvedají společenský status," vysvětluje Gomes Adolfo, která s manželem celé dny stála na ulici a lákala klienty k návštěvě obchodu.

To se jim vyplatilo, za několik měsíců už měli více než 25 tisíc zákazníků, kteří k nim chodili nejen nakupovat, ale také dát si kávu a povykládat si, což v Angole není zvykem. Do povědomí místních se dostali především svou kosmetickou řadou proti akné, olejům na vlasy a téměř 24hodinovému servisu. Protože nájem vycházel dráž, pořídili si v roce 2019 také vlastní výrobnu i prodejnu.

"Lidé nám volají, posílají fotografie své špatné pleti a žádají o pomoc," říká Gomes Adolfo, jejíž výrobky se prodávají z finančních důvodů především v Angole a občas v Namibii. "Luanda je jedním z nejdražších měst na světě a cena transportu je extrémně vysoká. I když fungujeme online, jsme kvůli cenám dopravy omezení stále jen na Angolu," vysvětluje podnikatelka, která by do budoucna ráda do Evropy vyvážela jejich oleje, které jsou pro tuto zemi specifické, a vyráběla potraviny jako mangovou mouku, dětskou ovesnou kaši, marmelády či oleje z arašídů a sezamu.

S krizí bojují soběstačností

Od roku 2016 v zemi stále narůstá ekonomická krize, kterou zhoršila koronavirová pandemie. V současné době tak značku Charme Natura tvoří jen Gomes Adolfo s manželem a jedna zaměstnankyně. Ceny se v zemi postupně zvedly o 200 procent, a aby česko-angolský pár podnikání udržel, snaží se být co nejvíce soběstačný. Například díky vlastnímu lisu si 80 procent materiálu, jako je baobabový a moringový olej, vyrábí sami.

"Papírové tašky, které jsme dováželi z Česka, jsme nahradili taškami z afrických látek, které šiju ve volných chvílích. Dárkové krabičky nám zase pletou místní ženy z trávy. Obaly na naše produkty, které jsme tiskli v Praze, už tiskneme také v Luandě," popisuje podnikatelka, která o svých zážitcích z africké země vydala knihu Na Afriku zapomeň.

Gomes Adolfo se se svým manželem stala pro místní lidi inspirací. Za poslední čtyři roky v jejich okolí vzniklo několik malých firem domácí výroby, jejichž majitelé se řemeslu učili právě u nich. "Opustila jsem komfortní život v Evropě a přizpůsobila jsem se životu bez tekoucí vody a fungující hromadné dopravy. V Angole jsem si uvědomila, o čem život je, přehodnotila jsem své priority. Nejvyšší hodnotu tady nemá úspěch nebo majetek, ale život jako takový, to, zda jste šťastní, a péče o rodinu," říká Gomes Adolfo, kterou práce s místními lidmi naplňuje. "I když po malých krocích, transformovat místní trh a suroviny na produkty, které mají význam, mě baví. Věřím, že i přes krizi našeho cíle dosáhneme, vybudujeme silnou a stabilní manufakturu, která bude reprezentovat Angolu po celém světě," uzavírá.