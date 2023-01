Eva slouží vlasti, Robert je právník a Dara se skrývá. Kdo bude první "dáma" Česka?

První dáma sice nemá v České republice žádné oficiální pravomoci, přesto jde o roli velmi významnou a reprezentativní. Letos poprvé se reálně objevila možnost, že by se v nejvyšší ústavní pozici u nás objevila žena, což by znamenalo, že, stejně jako třeba na sousedním Slovensku, by Česko mělo místo první dámy prvního muže. Jediný Karel Diviš z kandidátů na post prezidenta nemá v současné době partnera.

Podívejte se do galerie na partnery těch kandidátů, kteří se v lednu utkají o úřad prezidenta republiky.