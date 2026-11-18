Jedna ze zajímavých odpovědí se nabízí na ostrově Okinawa, který proslul mimořádnou dlouhověkostí svých obyvatel. Dodnes se s ním pojí úsloví hara hachi bu, které v překladu znamená něco jako „jez do osmdesáti procent sytosti“. Od stolu by tedy člověk měl vstávat ve chvíli, kdy už nemá hlad, ale zároveň ještě nepociťuje plnost žaludku.
Žádné zákazy sacharidů. Japonky sázejí na pravidlo 80 procent a jeden nenápadný trik při jídle
Zatímco v západním světě se neustále objevují nové a mnohdy protichůdné návody na hubnutí, v Japonsku se už po generace drží několika jednoduchých stravovacích zásad. Tamní ženy se nezříkají sacharidů, nepovažují večeři za nepřítele štíhlé linie a rýži si bez výčitek dopřávají už k snídani. Přesto Japonsko dlouhodobě patří mezi vyspělé země s nejnižším výskytem obezity. Co tedy dělají jinak?
V praxi to může znamenat třeba to, že si po dojedení oběda automaticky nepřidáte, přestože vám chutnalo a v hrnci ještě něco zbylo. Dáte tělu čas, aby si uvědomilo, kolik jídla právě přijalo. Pocit sytosti se totiž nedostavuje okamžitě, což je také jeden z důvodů, proč mají lidé, kteří jedí ve spěchu, větší tendenci se přejídat. Souvislost mezi rychlostí jedení a obezitou zkoumali i japonští vědci z univerzity v Kjúšú. Při analýze údajů téměř 60 tisíc lidí s cukrovkou druhého typu zjistili, že ti, kteří jedli pomaleji, měli nižší pravděpodobnost obezity.
Sacharidy si nezakazují
Kdybyste zavítali na oběd do tradiční japonské domácnosti, pravděpodobně by vás překvapilo množství nádobí na stole. Namísto jednoho velkého talíře Japonci servírují jídlo v několika menších miskách. Vedle rýže se v nich může objevit kousek grilované ryby, nakládaná zelenina, tofu a polévka miso. Tomuto způsobu stolování se říká ichiju sansai a jeho výhodou je především pestrost.
Zajímavé je, že zatímco my ve snaze zhubnout často vyřazujeme z jídelníčku přílohy, Japonci je považují za jeho přirozenou součást. Ostatně i vědci z univerzity v Tóhoku se svého času rozhodli zjistit, jaký vliv má na lidské zdraví tradiční japonský jídelníček ze 70. let minulého století. Už po čtyřech týdnech zaznamenali u účastníků experimentu úbytek tělesného tuku i pokles hladiny škodlivého cholesterolu.
Svou roli ovšem může hrát i to, v jakém pořadí jednotlivé potraviny konzumujeme. V Japonsku je populární metoda označovaná jako vegetable first. Podle ní bychom měli nejprve sníst zeleninu a sacharidy si nechat až na konec. Některé výzkumy naznačují, že takový postup může zmírnit vzestup hladiny cukru v krvi po jídle.
Co Čech snídá, Japonec pije málokdy
Rozdíly mezi evropským a tradičním japonským jídelníčkem jsou patrné už po ránu. Zatímco my si ke kávě rádi dopřejeme koláč nebo rohlík s marmeládou, Japonci mezi snídaní a obědem nedělají tak výrazný rozdíl. Den mohou začínat grilovanou rybou, vejci, rýží nebo fermentovanými sójovými boby. Díky vyššímu obsahu bílkovin může takové jídlo zasytit na delší dobu.
Neméně zajímavé je to, co Japonci během dne pijí. Vedle zeleného čaje je v zemi oblíbený také mugicha, nápoj z praženého ječmene, který neobsahuje kofein a podává se i studený. Ani jeden z nich se tradičně nesladí. Kalorie, které my mnohdy nevědomky přijímáme v ochucených kávách, limonádách nebo džusech, tak jednoduše odpadají.
Japonská kuchyně navíc umí pracovat s takzvanou pátou chutí – umami. Tu najdeme například v mořských řasách, houbách, rajčatech nebo fermentovaných potravinách. I obyčejný zeleninový vývar tak může mít překvapivě bohatou chuť, aniž by do něj bylo nutné přidávat smetanu nebo velké množství tuku.
Hubnutí, které se neodehrává v posilovně
Svou roli však nehraje jen to, co mají Japonky na talíři. V japonských městech je chůze přirozenou součástí každodenního života. Lidé se pěšky přesouvají na nádraží, do zaměstnání i na nákup a nachodí během dne spoustu kroků, aniž by si na pohyb museli vyhradit zvláštní čas. Už téměř sto let má navíc v Japonsku tradici ranní rozcvička zvaná Radio Taiso. Několikaminutové cvičení za doprovodu hudby praktikují lidé všech generací, ať už doma, v parcích, nebo na některých pracovištích.
Bylo by samozřejmě naivní připisovat štíhlost Japonek výhradně jejich životnímu stylu. Svou roli sehrává i genetika a nezanedbatelný je společenský tlak na vzhled žen, kvůli němuž se řada mladých Japonek potýká naopak s podváhou.
To nejzajímavější, co si ale můžeme z tradičního japonského přístupu odnést, je skutečnost, že kvůli zdravější životosprávě nemusíme nutně převrátit celý svůj život naruby. Někdy stačí přestat jíst ve spěchu, vyměnit sladké pití za čaj a udělat si cestou z práce malou pěší zacházku.