Kdo chodil do školy v devadesátých letech, možná si ještě pamatuje třídy, kde nestačilo zavolat „Lucko!“ a čekat, že se otočí jen jedna spolužačka. Přesně takovou zkušenost popisuje v novém díle podcastu Prskavky i Lucie Macháčková. Ve třídě bylo jedenáct dívek a pět z nich se jmenovalo Lucie. Sama proto měla pocit, že dostala „copy-paste“ jméno, zatímco její rodiče jí podle jejích vzpomínek chtěli vybrat jméno, které považovali za krásné.
Viktorie sesadila Elišku, Jakuba málem porazil Matyáš. Tohle jsou nejoblíbenější jména českých dětí
Lucie, Kateřina, Veronika nebo Michaela patřily v devadesátých letech mezi nejčastější dívčí jména. O jednu generaci později už žebříčkům vévodí Viktorie, Eliška a Sofie. Data Českého statistického úřadu ukazují, jak výrazně se vkus rodičů proměnil – a že u chlapeckých jmen jsou změny podstatně menší.
A statistiky ukazují, že Lucie skutečně nebyla výjimkou. V devadesátých letech se na předních příčkách dívčích jmen objevovaly především Lucie, Kateřina, Veronika, Michaela a Tereza. Právě Tereza se následně stala mimořádně úspěšným jménem a podle ČSÚ získala třináct prvních míst za sebou.
Lucie a Kateřiny vystřídaly Viktorie a Sofie
O více než třicet let později vypadá žebříček jinak. Nejčastějším dívčím jménem roku 2025 byla Viktorie, kterou dostalo 1193 novorozených dívek. Poprvé tak sesadila z první příčky Elišku, která žebříčku dominovala předchozích třináct let. Druhá skončila Eliška s 1125 narozenými dívkami a třetí Sofie.
První desítku dívčích jmen za rok 2025 tvořily: Viktorie, Eliška, Sofie, Anna, Natálie, Amálie, Ema, Laura, Julie a Rozálie.
Z někdejší silné pětice devadesátých let už v první dvacítce zůstává pouze Tereza, která v roce 2025 obsadila jedenácté místo. Lucie, Kateřina, Veronika ani Michaela mezi dvaceti nejčastějšími dívčími jmény roku 2025 nejsou.
Proměna přitom nezačala ze dne na den. ČSÚ už ve své analýze z roku 2019 popisoval postupný ústup Lucií, Kateřin, Veronik a Michael a zároveň nástup jmen jako Eliška, Ema, Sofie, Viktorie, Julie nebo Laura.
Některá dnes populární jména začínala stoupat už před lety
Právě na tom je dobře vidět, jak dlouhý může být životní cyklus jednoho módního jména. Eliška začala podle statistik výrazněji získávat na popularitě už na začátku tisíciletí. Od roku 2012 pak byla třináct let za sebou nejčastějším dívčím jménem, než ji v roce 2025 vystřídala Viktorie.
Kolem roku 2009 se mezi dvaceti nejčastějšími jmény začaly výrazněji objevovat také Ema, Sofie, Viktorie, Julie a Laura. V roce 2025 už všech pět najdeme v první desítce nebo těsně za ní.
A další změna už může být na cestě. Mezi jména, která se v letech 2022 až 2025 posunula v žebříčku nejvýrazněji vzhůru, patří podle ČSÚ Lara, Sofia, Matteo a Theodor. Lara postoupila o 31 míst, Sofia o 26, Matteo o 19 a Theodor o 18 příček.
Právě tento mechanismus v Prskavkách shrnují po svém: rodič objeví jméno, které mu připadá neokoukané, a za pár let zjistí, že podobný nápad dostala řada dalších lidí. V debatě padají například Emma, Elena, Zoe, Mia, Natálie, Nikola, Viktorie nebo nověji Thea a Meda.
U kluků jsou změny mnohem menší
U chlapeckých jmen je generační výměna podstatně méně dramatická. Mezi nejčastějšími jmény v devadesátých letech byli Jan, Tomáš, Martin, Jakub a Lukáš. ČSÚ dlouhodobě upozorňuje, že rodiče jsou při výběru jmen pro syny konzervativnější a častěji se u nich projevuje také dědění jména.
V roce 2025 byla první pětice Jakub, Matyáš, Jan, Adam a Matěj. Následovali David, Vojtěch, Oliver, Dominik a Daniel. Jakub si navíc první místo drží už patnáct let v řadě. V roce 2025 ale zvítězil nad Matyášem jen o 18 narozených chlapců. Jan skončil třetí.
Zatímco tedy dívčí žebříček prošel od devadesátých let výraznou obměnou, jména jako Jakub a Jan ustála generační změnu na výbornou.
Dnes už jedno jméno neovládne celou třídu tak snadno
Je tu ještě jeden důležitý rozdíl. Podle ČSÚ dnes rodiče volí mnohem pestřejší škálu jmen než v minulosti. Úřad upozorňuje, že doba, kdy jedno nejoblíbenější jméno dostávalo více než deset procent dětí narozených v jednom roce, je pryč. U obou pohlaví je patrný růst rozmanitosti.
Zvlášť výrazná je pestrost v Praze. V roce 2025 dostala tři nejčastější jména pouze sedm procent narozených chlapců a šest procent dívek. Mezi pražskými dívkami byla nejčastější Sofie, u chlapců se o první místo dělili Adam a Matyáš. Pět Lucií v jedenáctičlenné třídě, jak to zažila Lucie Macháčková, tak možná dnes působí jako relikt jiné éry.
Jméno dítěti vybíráte jen jednou. Ono s ním ale žije celý život
Právě tahle generační proměna je jedním z témat nového dílu Prskavek. Lucie Macháčková, Kateřina Hašková a Alena Doláková řeší nejen jména, která byla kdysi všude a dnes ustupují, ale také touhu po neobvyklých jménech, různé varianty jejich zápisu nebo to, jak silné asociace v nás některá jména vyvolávají.
A zazní i jedna docela praktická připomínka: rodiče často vybírají jméno malému dítěti, jenže jeho nositel bude dítětem jen část života. Jméno si s sebou odnese do dospělosti, práce i stáří.
Statistiky přitom ukazují, že zatímco konkrétní jména přicházejí a odcházejí, samotná potřeba rodičů vybírat mezi tradicí, momentální oblibou a méně obvyklou variantou zůstává. A někde mezi Lucií devadesátých let a Viktorií roku 2025 se krásně ukazuje, jak rychle se může představa o „typickém dětském jménu“ změnit.