Myčka je plná. V koupelně dochází toaletní papír. Dítě má za dva týdny preventivní prohlídku. V lednici není nic k večeři a někomu by mělo dojít, že povlečení se samo nepřevlékne. Jednotlivě jde o drobnosti. Jenže někdo je musí všechny držet v hlavě. To je je základ problému, který je v mnoha domácnostech mnohem méně viditelný než hromada špinavého prádla.
Věta, kterou muži považují za pomoc, ženy vytáčí k nepříčetnosti. Vědci zjistili proč
„Stačí mi říct, co mám udělat.“ Věta, která může znít jako nabídka pomoci, ale řadu žen dokáže spolehlivě vytočit. Problém totiž často není v samotném mytí nádobí nebo skládání prádla, ale v tom, kdo si musí všimnout, že je potřeba něco udělat, naplánovat to a ještě práci rozdělit. Nové výzkumy ukazují, že právě tahle neviditelná práce může mít na vztah větší vliv než samotný úklid.
I když si partneři domácí práce na první pohled dělí, jejich organizování často zůstává hlavně na jednom z nich. Není divu, že věta „Co mám udělat?“ může působit méně vstřícně, než zní.
Práci nestačí udělat. Někdo na ni musí nejdřív myslet
Psychologové pro tuto neviditelnou část péče o domácnost používají pojem mental load, tedy mentální zátěž. Nejde jen o fyzickou práci, ale také o plánování, předvídání, organizování, připomínání a emocionální péči. Nová studie zveřejněná v srpnu 2026 v časopise Personality and Social Psychology Bulletin sledovala právě vztah mezi rozdělením této mentální práce a spokojeností v heterosexuálních vztazích.
V první části výzkumu zahrnující 452 žen byla větší účast mužského partnera na mentální zátěži spojena s vyšší vztahovou spokojeností žen. Autoři zároveň zjistili, že mental load byl pro jejich spokojenost významnějším faktorem než samotné rozdělení fyzických domácích prací. Druhá studie se 156 páry pak opět ukázala, že ženy byly spokojenější ve vztahu tam, kde byla mentální práce rozdělena rovnoměrněji. Výzkum je observační, takže sám o sobě nedokazuje příčinu a následek, vazba je ale výrazná. Jinými slovy: nemusí být největší problém, kdo nakonec vyndá nádobí z myčky. Důležité může být také to, kdo bez upozornění ví, že je myčka plná.
Češi chtějí rovnost. Realita domácností vypadá trochu jinak
Že nejde jen o zahraniční debatu ze sociálních sítí, ukazují i letošní česká data. Centrum pro výzkum veřejného mínění se na přelomu března a dubna 2026 ptalo Čechů na rozdělení rolí v domácnosti. Celých 80 procent lidí se domnívá, že plánování chodu domácnosti by měli partneři zajišťovat společně. V praxi ho ale přibližně v každé třetí partnerské domácnosti obstarává především žena.
Ještě zajímavější je rozdíl v tom, jak situaci hodnotí sami muži a ženy. Se současným rozdělením domácích rolí je spokojeno 87 procent mužů, ale pouze 67 procent žen. Muži navíc častěji popisují domácí práce jako sdílené, zatímco ženy častěji uvádějí, že větší část připadá právě na ně.
Podobně dopadá i samotná fyzická práce. Přestože by si podle představ respondentů mělo vaření dělit 52 procent párů, ve skutečnosti ho v 67 procentech domácností zajišťuje převážně nebo výhradně žena.
„Já ti pomůžu“ může být samo o sobě problém
Možná i proto některé ženy dráždí už samotné slovo pomoc. Pokud spolu dva lidé žijí, péče o jejich domácnost není automaticky úkolem jednoho z nich, kterému druhý podle potřeby „pomůže“. Přesto tento model v řadě vztahů přežívá: jeden partner má domácnost mentálně na starosti a druhý čeká na zadání.
Podobný obrázek vykresluje také další letošní výzkum publikovaný v odborném časopise Women & Therapy. Studie 569 lidí žijících v partnerském vztahu rozdělila mentální zátěž do tří oblastí: neviditelné břemeno, logistickou odpovědnost a emocionální práci. Ženy uváděly vyšší zatížení ve všech třech a vyšší mental load u nich souvisel s horšími výsledky v oblasti psychického zdraví a fungování vztahu.
Nejde tedy nutně o to, zda partner někdy vysaje nebo umyje koupelnu. Rozdíl je mezi člověkem, který vidí špinavou koupelnu a jde ji umýt, a člověkem, který čeká, až mu někdo oznámí, že je špinavá.
Nejde o dokonale rozdělenou tabulku
Výsledkem přitom nemusí být domácnost, kde každý partner vykonává přesně 50 procent každého úkolu. Někdo rád vaří, druhý může častěji nakupovat. Jeden řeší dovolenou, druhý účty. Problém nastává spíš ve chvíli, kdy je jeden člověk automaticky generálním ředitelem rodinného provozu a druhý zaměstnancem, kterému je nutné práci přidělit.
Možná proto je užitečnější otázka než „Pomáhá mi partner doma?“ úplně jiná: Kdybych přestala všechno připomínat a organizovat, fungovala by naše domácnost dál? Pokud je odpověď ne, možná není hlavním problémem neumytý hrnek. Ale to, kdo si jako první všimne, že tam vůbec stojí.
V novém díle podcastu Prskavky řeší Lucie Macháčková, Kateřina Hašková a Alena Doláková nejen red flags, ale také muže, s nimiž se nedají řešit konflikty, gamblery, tchyně bez hranic, vztahovou intuici i otázku, proč někdy vidíme varovné signály velmi dobře a stejně se rozhodneme je ignorovat.