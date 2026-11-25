V talentové soutěži ji vyřadili mezi prvními. Slovenka s růžovými vlasy dobývá svět a obdivuje ji i Nicole Kidmanová
Výrazné růžové vlasy, provokativní kostýmy, taneční kreace, při kterých se tají dech, a sebevědomí, s nímž míří mezi největší hvězdy současného popu. Dvaadvacetiletá Adéla Jergová, rodačka z Bratislavy, si postupně plní svůj americký sen. Přitom ještě před třemi lety zažila odmítnutí v talentové soutěži, která jí měla otevřít dveře do hudebního průmyslu.
Vedle klasické hudby a baletních choreografií ji ale od malička fascinoval svět amerického showbyznysu. Zbožňovala seriál Hannah Montana s Miley Cyrusovou, jehož sledování jí mimo jiné pomáhalo učit se anglicky. K jejím hudebním vzorům postupně přibyly Ariana Grande nebo Beyoncé.
Přestože byla v baletu úspěšná, začala jí stále více scházet možnost vyjádřit vlastní osobnost. Ve čtrnácti letech se navíc zranila a o dva roky později se rozhodla baletní kariéru opustit. „Celý život jsem milovala hudbu. Celý život jsem zpívala,“ svěřila se v rozhovoru pro americký veřejnoprávní rozhlas NPR. Vedle tanečního vzdělávání totiž od dětství navštěvovala hodiny zpěvu a skládala vlastní písně.
Ze soutěže vypadla jako jedna z prvních
Zásadní zlom v jejím životě přišel v roce 2023, kdy se dostala mezi dvacítku dívek vybraných do mezinárodního projektu The Debut: Dream Academy. Za jeho vznikem stály jihokorejská společnost HYBE a americké vydavatelství Geffen Records, které chtěly vytvořit dívčí skupinu s globálním dosahem. Do projektu se přihlásilo více než 120 tisíc zájemkyň.
Adéla ovšem soutěž opustila už v prvním vyřazovacím kole. Z projektu nakonec vzešla šestičlenná formace KATSEYE, jejíž cestu ke slávě zachytil také dokumentární seriál Netflixu Pop Star Academy: KATSEYE. Právě jedna z vět, které v souvislosti s jejím vyřazením zazněly, dnes působí téměř prorocky. Prezidentka HYBE x Geffen Mitra Darab tehdy prohlásila: „Adélu vnímáme jako sólovou umělkyni.“
Mladá Slovenka se rozhodla dokázat, že přesně tou také může být. Začala pracovat na vlastních skladbách, natáčela videoklipy a v roce 2024 nezávisle vydala svůj první singl Homewrecked. Právě v té době také vyměnila přirozenou blond barvu vlasů za růžovou, která se postupně stala jejím poznávacím znamením.
Provokace jako součást vlastní identity
Z někdejší baletky se postupně zrodila popová rebelka, která se nebojí své sexuality, extravagantní módy ani otevřených textů. Na pódiu střídá baletní prvky s odvážnými tanečními choreografiemi, nosí korzety, vysoké podpatky a výrazný make-up. Svou image přitom nestaví na představě dokonale poslušné popové princezny. Její tvorby si všimlo prestižní vydavatelství Capitol Records, pod jehož hlavičkou vydala v srpnu 2025 své první EP s příznačným názvem The Provocateur. Rozhovory s ní začaly publikovat magazíny Vogue, Harper’s Bazaar, Rolling Stone či Cosmopolitan a následovaly vyprodané koncerty v Londýně, New Yorku a Los Angeles.
Dalším významným milníkem se stala spolupráce s americkou zpěvačkou Demi Lovato, které Adéla předskakovala na severoamerickém turné
Píseň věnovala hollywoodské krásce
V září 2026 vydala Adéla své první studiové album PRIMA. Jeho název není náhodný. Odkazuje k její baletní minulosti a označení primabalerína, které náleží nejvýznamnější tanečnici souboru. Podobného postavení by nyní chtěla dosáhnout ve světě populární hudby. Mimořádný ohlas zaznamenala skladba Nicole Kidman, jejíž vznik inspiroval jeden večírek spojený s předáváním Zlatých glóbů. Když se Adéla viděla ve společenských šatech, s upravenými vlasy a pevně utaženým korzetem, připadala si jako slavná hollywoodská herečka. „Pro mě je ona ztělesněním filmové hvězdy,“ vysvětlila zpěvačka.
Videoklip je poctou ikonickým filmovým rolím oscarové herečky a obsahuje odkazy na snímky Moulin Rouge, Spalující touha nebo Babygirl. Pozornosti samotné Nicole Kidmanové přitom mladá Slovenka neunikla. Když se jí koncem srpna fanoušek zeptal, zda zpěvačku zná, herečka odpověděla: „Samozřejmě vím, kdo to je.“ Dodala také, že se chystá navštívit její koncert v Nashvillu.
Skladba se následně probojovala mezi deset nejúspěšnějších písní amerického žebříčku Billboard Hot 100, kde dosáhla až na šestou příčku. Úspěch zaznamenalo i samotné album.
Na své slovenské kořeny nezapomíná
Přestože dnes žije v Los Angeles a pohybuje se ve společnosti osobností, které dříve znala pouze z televizních obrazovek, ke svému původu se hrdě hlásí. Důkazem je videoklip ke skladbě Ain’t in L.A., který natáčela na bratislavském sídlišti Petržalka. Vedle panelových domů se v něm objevují také děti ve slovenských krojích, její maminka a mladší sestra.
Inspirací se jí stal příběh vlastní matky, která v mládí obdivovala západní popkulturu a jejíž pokoj zdobily plakáty zahraničních hvězd. Adélin dědeček je podle zpěvaččina vyprávění vozil z tehdejšího západního Německa. Zatímco pro její maminku představovala Amerika především vzdálený sen, dcera dostala příležitost proměnit jej ve skutečnost. Písní ale zároveň připomíná, že člověk nemusí opustit rodnou zemi, aby měl jeho život hodnotu.
Světovou hvězdu přivítá i Praha
O tom, jak rychle popularita mladé zpěvačky roste, svědčí také zájem fanoušků v Česku a na Slovensku. Už 11. ledna 2027 vystoupí v pražském Foru Karlín a v červenci se dočká vůbec prvního koncertu ve své rodné zemi. Organizátoři slovenského festivalu Pohoda kvůli ní přidali speciální festivalový den, nazvaný ADÉLA Day, který se uskuteční 7. července 2027 na letišti v Trenčíně. Během pouhých sedmi hodin od oznámení koncertu se prodalo více než osm tisíc vstupenek