Vysávání, vytírání nebo běžný úklid kuchyně většina lidí za sport nepovažuje. Přesto právě tyto každodenní činnosti mohou být ve vyšším věku důležitější, než se zdá. Dlouhodobá studie ze Singapuru naznačuje, že lidé nad 65 let, kteří se pravidelně věnují domácím pracím, mají nižší pravděpodobnost rozvoje křehkosti. U žen vědci navíc zaznamenali souvislost mezi pravidelnou lehčí domácí prací a nižším rizikem předčasného úmrtí.
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Pohyb ve vyšším věku nemusí znamenat sportovní výkon ani hodiny strávené cvičením. Důležité může být i to, jak aktivní zůstáváme během obyčejného dne. Dlouhodobý výzkum ze Singapuru naznačuje, že pravidelné domácí práce mohou u lidí nad 65 let souviset s nižší křehkostí a lepší soběstačností.
Výzkumníci sledovali více než tři tisíce lidí žijících samostatně, jejichž průměrný věk byl necelých 67 let. Účastníci uváděli, kolik času věnují lehkým domácím činnostem, jako je například mytí nádobí, utírání prachu, vaření nebo běžný úklid, a kolik náročnějším pracím. Jejich stav pak vědci znovu hodnotili po několika letech a údaje o úmrtnosti sledovali v průměru téměř deset let.
U lidí ve věku 65 let a více byla pravidelná vyšší míra lehké i náročnější práce v domácnosti spojena přibližně se čtyřicetiprocentním snížením pravděpodobnosti tzv. pre-frailty nebo frailty, tedy stavu zvýšené křehkosti, při němž člověk postupně ztrácí sílu, odolnost a schopnost zvládat běžné zatížení. Právě křehkost patří ve vyšším věku k faktorům, které souvisejí s pády, ztrátou soběstačnosti i horší kvalitou života.
Ještě zajímavější byl výsledek u žen. Ty, které se dlouhodobě věnovaly většímu množství lehkých domácích prací, měly ve studii zhruba o 41 procent nižší riziko úmrtí ze všech příčin než ženy s nízkou mírou této aktivity. Autoři zaznamenali také nižší riziko úmrtí na kardiovaskulární onemocnění. U mužů se stejná souvislost s lehkou domácí prací statisticky nepotvrdila, naopak u nich se výrazněji ukázal vztah mezi náročnějšími domácími činnostmi a nižší pravděpodobností křehkosti.
To samozřejmě neznamená, že lze procházku, silový trénink nebo jiný pravidelný pohyb jednoduše vyměnit za vysavač. Studie byla observační, takže ukazuje souvislost, nikoli přímou příčinu. Je možné, že lidé, kteří jsou zdravější a pohyblivější, zároveň zvládají více domácích prací. Vědci se sice ve výpočtech snažili zohlednit životní styl, další fyzickou aktivitu, výživu či socioekonomické faktory, podobný typ výzkumu ale nemůže všechny rozdíly mezi lidmi úplně odstranit.
Výsledky přesto připomínají jednu důležitou věc: pohyb nemusí vždy znamenat sportovní oblečení a hodinu v posilovně. Pro starší lidi může být důležité hlavně zůstat aktivní v každodenním životě. Úklid, vaření, pochůzky nebo práce kolem domu člověka nutí vstávat, chodit, ohýbat se, přenášet věci a používat svaly, a zároveň pomáhají udržovat samostatnost.
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