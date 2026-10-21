V novém díle Prskavek se mluví o neúspěších. A jeden z nich je téměř učebnicovým příkladem toho, co psychology na lítosti fascinuje už desítky let. Během studijní stáže měla Lucie Macháčková přijít příležitost prezentovat svůj nápad zástupcům BBC. Prezentace byla připravená, nervozita taky. Zbývalo si jen ověřit přesný čas. Odpověď spolužačky byla stručná: „That was yesterday.“ Datum bylo v kalendáři špatně a možnost zjistit, kam by celý nápad mohl vést, jednoduše zmizela.
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Čerstvý přešlap dokáže bolet pořádně. S odstupem let se ale v hlavě často neusadí to, co jsme pokazili, nýbrž možnosti, které jsme vůbec nevyužili. Výzkum lítosti opakovaně ukazuje zvláštní časový paradox: chyby, které uděláme, nás trápí hlavně krátkodobě, zatímco věty začínající „co kdyby“ mají mnohem delší život.
Právě takové situace mají jednu nepříjemnou vlastnost. Člověk se nikdy nedozví, co by se stalo, kdyby na schůzku přišel.
Chyby bolí dnes. Nevyužité příležitosti se vracejí po letech
Psychologové Thomas Gilovich a Victoria Medvec se v 90. letech zabývali zdánlivým rozporem. Když lidé hodnotili čerstvé chyby, více litovali toho, co udělali. Když se ale ohlíželi za svým životem, mezi největšími lítostmi se mnohem častěji objevovalo to, co neudělali.
Jejich studie založené na dotaznících, rozhovorech i experimentálních scénářích ukázaly výrazný časový vzorec: v krátkém horizontu nás obvykle víc bolí nešťastné rozhodnutí, ale v dlouhodobém pohledu začínají převažovat promarněné příležitosti.
Výzkum má i novější ověření. Studie publikovaná v roce 2023 znovu potvrdila, že vztah mezi časem a lítostí nad jednáním či nejednáním existuje, přestože přesný průběh nebyl totožný s původními výsledky. Není tedy pravda, že bychom po letech vždy litovali pouze toho, co jsme neudělali. Jde spíš o opakovaně pozorovaný sklon.
A možná ho znáte bez jakékoliv psychologie. Špatný účes, katastrofální pracovní prezentace nebo rande, ze kterého jste chtěli utéct oknem, se postupně může změnit v dobrou historku. Jenže práce, o kterou jste se nikdy nepřihlásili, cesta, na kterou jste neodjeli, nebo člověk, kterému jste nikdy neřekli, co k němu cítíte, žádný skutečný konec nemají.
Mozek miluje otázku „co kdyby“
Jedním z důvodů může být právě to, že skutečná chyba má jasný výsledek. Udělali jsme A a dopadlo to B. Výsledek se nám nemusí líbit, ale víme, co se stalo. U nevyužité příležitosti může existovat nekonečné množství alternativních životů. Co kdybych tehdy přijala tu práci? Co kdybych se odstěhovala? Co kdybych odešla z toho vztahu dřív? Co kdybych naopak zůstala? Co kdybych se přihlásila na školu? Co kdybych mu zavolala?
Gilovich a Medvec ve své práci popisují několik psychologických procesů, které postupem času tlumí bolest z chybných činů, zatímco lítost nad nečinností mohou naopak udržovat při životě.
Další studie z roku 2009 přišla s podobným závěrem z trochu jiného směru. Lidé podle ní litovali intenzivněji zejména příležitostí, které vnímali jako ztracené a neopakovatelné a u kterých neměli pocit psychologického uzavření. Jinými slovy: čím méně máme možnost příběh dokončit nebo napravit, tím snáz se k němu vracíme.
Nejvíc nás mohou pronásledovat životy, které jsme nikdy nežili
Nejde přitom jen o jednotlivá rozhodnutí. Gilovich se spolu s psychologem Shaiem Davidaiem později zaměřil na jinou otázku: jakého „já“ lidé nejvíce litují, že se jím nestali? V šesti studiích rozlišovali mezi takzvaným ideálním já – našimi sny, ambicemi a představou, kým bychom chtěli být – a „já, kterým bychom měli být“, tedy povinnostmi a očekáváními, která na sebe klademe. Výsledek byl poměrně výrazný. V jejich výzkumu se dlouhodobé lítosti častěji týkaly nenaplněného ideálního já. V jedné části výzkumu připadalo 72 procent uváděných lítostí právě na nenaplněné ideály oproti 28 procentům spojeným s povinnostmi. Když měli účastníci označit svou jedinou největší životní lítost, 76 procent vybralo něco spojeného s tím, kým chtěli být, ale nestali se.
Nemusíme tedy celý život přemýšlet pouze nad tím, že jsme kdysi udělali špatné rozhodnutí. Může nás pronásledovat i verze sebe sama, které jsme nikdy nedali šanci vzniknout.
Škola, práce i láska. Čeho lidé litují nejčastěji?
Velká analýza 11 dřívějších studií životní lítosti ukázala, že se největší „kdyby“ soustřeďují především do několika oblastí. Na prvních místech byly vzdělání, kariéra, romantické vztahy, rodičovství, vlastní osobní rozvoj a volný čas.
Zajímavá byla ale ještě jiná věc. Intenzita lítosti podle autorů souvisela s tím, kolik možností ke změně lidé v dané oblasti stále viděli. Největší lítosti tak nemusí vznikat jednoduše tam, kde se nám stalo něco nejhoršího. Často se objevují tam, kde máme pocit, že jsme mohli něco udělat jinak.
Také reprezentativní americký průzkum 370 dospělých ukázal, že lítost se často týká zásadních životních oblastí. Nejčastěji lidé zmiňovali romantické vztahy, následované rodinou, vzděláním a kariérou. A znovu se objevil známý vzorec: lítost nad tím, co lidé neudělali, měla tendenci přetrvávat déle.
Neznamená to, že máme odteď říkat ano každé nabídce nebo bezhlavě riskovat. Smysl je spíš v tom rozlišit, kdy se něčeho vědomě vzdáváme a kdy ustupujeme jen ze strachu, studu nebo pohodlnosti. Právě tady může být lítost užitečná: připomene nám, že při rozhodování není dobré ptát se jen „Co když to pokazím?“, ale také „Jak se budu cítit za deset let, pokud to vůbec nezkusím?“ Protože neúspěch časem často přebolí, zatímco příběhy, které nikdy nedostaly šanci začít, mohou zůstávat v hlavě mnohem déle.