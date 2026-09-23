Do Prskavek tentokrát poprvé dorazil host a Lucie Macháčková, Kateřina Hašková a Alena Doláková si rovnou pozvaly Jana Tunu. Řeč se samozřejmě stočila ke Zrádcům, jejichž první řady se sám účastnil. Vedle zákulisí natáčení přišla i řeč na honoráře. Konkrétní částku kvůli smlouvě o mlčenlivosti prozradit nemohl, připustil ale, že byl „docela spokojený“. A co si za peníze pořídil? „Já jsem spořivej a mám čtyři děti, takže se to rozplyne,“ odbyl otázku po svém.
Kolik zubů je potřeba k účasti ve Zrádcích, Tuňákův tajný honorář a vyspoilovaný vítěz třetí série
První host Prskavek a rovnou Jan Tuna. Lucie Macháčková, Kateřina Hašková a Alena Doláková vyzvídají pikantnosti Zrádců, počítají kousance z Křivoklátu a zjišťují, proč člověk věří blondýně víc než vlastnímu úsudku. A když jedna plus jedna přestane být dva, nastupuje tarot. Nevěřte nikomu. A ničemu.
Prskavky by ale nebyly Prskavky, kdyby u zákulisních historek zůstaly. Z debaty o tom, kdo má na Zrádce správné předpoklady, vznikla definice, podle které do show chodí lidé, kteří „nejsou dost hot na Love Island, nejsou dost fyzicky zdatní na Survivora a mají až moc zubů na Výměnu manželek“. A když už logika přestala stačit, Alena vytáhla tarot a pokusila se rovnou vyvěštit vítěze letošní řady. Výsledek? Jisté není nic. Což je u Zrádců vlastně ta nejspolehlivější předpověď.
Prskavky vychází každou středu časně ráno, ještě než stihnete otevřít oči, inbox nebo první pracovní problém. Každý nový díl vás má provede tou částí týdne, kdy už pondělní motivace dávno zemřela a pátek je pořád podezřele daleko.