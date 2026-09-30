První brigády bývají zvláštní směsí nadšení, naivity a velmi rychlého vystřízlivění. V novém díle Prskavek vzpomínají Lucie Macháčková, Kateřina Hašková a Alena Doláková na chvíle, kdy ještě člověk věřil, že maturita je vstupenka do dospělého světa a první výplata důkazem nezávislosti. Realita byla pestřejší: Národní divadlo za 42 korun a buchtu, koupaliště, kde se pH vody občas spíš odhadovalo než měřilo, cihelna se stroji startovanými šroubovákem nebo kasina, kde se dalo za večer vydělat víc než při mnohem „serióznější“ práci.
Každý někde začínal. Proč maturita není spása a jak zjistit, že práce opravdu není pro každého?
Co všechno člověk udělá pro peníze? A které práce se do CV Prskavek nevešly? Lucie Macháčková, Kateřina Hašková a Alena Doláková vzpomínají na první brigády, první výplaty i pracovní zkušenosti, které by personalista možná četl dvakrát. Některé je naučily zodpovědnosti. Jiné hlavně tomu, co už nikdy dělat nechtějí.
Na první práce se ale nevzpomíná jen kvůli penězům. Často jsou to právě ony, které člověku nejrychleji ukážou, co zvládne, co už nikdy dělat nechce a jak moc se skutečný pracovní svět liší od toho, co se učí ve škole. V Prskavkách tak vedle prvních výplat přicházejí i historky z půjčovny kostýmů, britských rozluček se svobodou nebo brigád, které by se do životopisu možná úplně nehodily. A možná právě proto se na ně po letech vzpomíná nejlépe.
Prskavky vychází každou středu časně ráno, ještě než stihnete otevřít oči, inbox nebo první pracovní problém. Každý nový díl vás má provede tou částí týdne, kdy už pondělní motivace dávno zemřela a pátek je pořád podezřele daleko.