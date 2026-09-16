Bydlení je jedna z těch věcí, o kterých si myslíte, že je máte vyřešené – dokud nezačnete bydlet s někým dalším. Ve druhém díle se Lucie Macháčková, Kateřina Hašková a Alena Doláková pouštějí do spolubydlení, manželství, soukromí a všech drobných domácích radostí, které vám žádný inzerát neprozradí. Třeba že partner může být skvělý, jen by ideálně neměl chrápat.
Brno je český Bronx, Jak chrápe minotauří pagoda a Proč bydlení Carrie Bradshaw ekonomicky vůbec nevychází | PRSKAVKY #02
Bydlení je soukromá věc. Tedy do chvíle, než o něm začnou mluvit Lucie Macháčková, Kateřina Hašková a Alena Doláková. Pak se z chrápání stává partnerská disciplína, z bunkru plnohodnotný kus nábytku a z Carrie Bradshaw finanční záhada. Druhý díl Prskavek je o domově, soužití a věcech, které vám realitní makléř při prohlídce rozhodně neřekne.
Bydlení je jedna z těch věcí, o kterých si myslíte, že je máte vyřešené – dokud nezačnete bydlet s někým dalším. Ve druhém díle se Lucie Macháčková, Kateřina Hašková a Alena Doláková pouštějí do spolubydlení, manželství, soukromí a všech drobných domácích radostí, které vám žádný inzerát neprozradí. Třeba že partner může být skvělý, jen by ideálně neměl chrápat.
Do toho všeho vstupuje Alenky palác se dvěma piany a zásadní ekonomická otázka jejich generace: jak si Carrie Bradshaw z jednoho sloupku měsíčně platila byt na Manhattanu? Prskavky tak z bydlení udělají přesně to, čím ve skutečnosti je – směs kompromisů, absurdních řešení a věcí, které dávají smysl jen tomu, kdo v nich právě žije.
Prskavky vycházejí každou středu časně ráno, ještě než stihnete otevřít oči, inbox nebo první pracovní problém. Každý nový díl vás má provede tou částí týdne, kdy už pondělní motivace dávno zemřela a pátek je pořád podezřele daleko.