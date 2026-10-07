Svatba bývá popisovaná jako jeden z nejkrásnějších dnů v životě, jenže cesta k němu často připomíná spíš logistické cvičení než romantický příběh. Najednou se řeší seznam hostů, dresscode, děti, místo, jídlo, alkohol i to, kdo se urazí, když nebude sedět u správného stolu.
Bridezilla útočí, ženich si spletl nevěstu s jejím otcem a nejlepší rozlučka je ta falešná
Svatby jsou oslavou lásky. A zároveň místem, kde vám někdo nařídí pastelový dresscode, zakáže děti, nechá ženicha sahat lidem na chodidla a za všechno si naúčtuje novomanželskou přirážku. Prskavky tentokrát řeší, jak se z milých rozkošných nevěst stávají děsivá stvoření, ale i to, že si Rose na Titaniku vybrala sakra špatně.
V podcastu Prskavky svou zkušenost Kateřina Hašková shrnuje s typickou nadsázkou: „Já jsem tady připravená si zkazit celý život a oddávající si nechce zkazit víkend.“ Historka vznikla ve chvíli, kdy se snažila domluvit konání svatebního obřadu a zjistila, že ani samotné „ano“ není vždy tak jednoduché, jak si člověk představuje.
Jedním z nejvýbušnějších témat bývají děti
Zatímco pro někoho je svatba bez nejmenších hostů nepředstavitelná, jiní chtějí dát rodičům šanci užít si večer bez hlídání ratolestí pobíhajících kolem parketu. Kateřina v podcastu otevřeně přiznává, že na své svatbě děti nechtěla: „Já jsem nepořádala dětskej den.“ Zároveň ale dodává, že pokud někdo neměl hlídání, nedělala z toho drama. Právě tahle kombinace vlastních pravidel a ochoty přijmout, že se svět ostatních netočí kolem jedné svatby, možná zachrání víc rodinných vztahů než dokonale sladěné ubrousky.
Samostatnou kapitolou jsou tradice, které mají hosty bavit. Dost často však spíš prověří jejich důstojnost. Řeč je o nejrůznějších svatebních hrách, kdy například úkolem novomanželů bývá vzájemné poznávání různými technikami. Absurdně tak může dopadnout poznávání ženicha podle zadku, hledání nevěsty podle palce u nohy nebo nejrůznější únosy nevěsty. To, co mělo být roztomilou zábavou, se tak snadno promění v historku, kterou rodina vytáhne při každém výročí.
Ach, ty rozlučky
A pak jsou tu rozlučky se svobodou, které mají oslavit poslední chvíle „svobody“, přestože už samotná premisa připadá Prskavkám trochu podezřelá. Nejlepší variantou se nakonec ukazuje ta, která se vůbec nestala. Lucie s kamarádkami kdysi začaly po barech tvrdit, že jedna z nich se vdává. Zjistily, že falešná rozlučka má jednu praktickou výhodu: drinky zdarma. Později prý stejně dobře fungovala dokonce i historka o rozvodu.
Jestli tedy svatby skutečně dokazují, že láska je zdarma a všechno kolem ní stojí peníze, rozlučka může být možná jediným okamžikem, kdy se účet zlomit opačným směrem.
Prskavky vychází každou středu časně ráno, ještě než stihnete otevřít oči, inbox nebo první pracovní problém. Každý nový díl vás má provede tou částí týdne, kdy už pondělní motivace dávno zemřela a pátek je pořád podezřele daleko.