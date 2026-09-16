Dovolená má být čas, kdy člověk vypne. Jenže už samotná cesta k odpočinku často připomíná menší logistickou operaci: co zabalit, kolik toho zabalit, s kým vůbec jet a jestli je ještě společná dovolená známkou lásky, nebo spíš testem její odolnosti. Lucie Macháčková, Kateřina Hašková a Alena Doláková se v prvním díle Prskavek shodnou snad jen na tom, že každý odpočívá úplně jinak.
All inclusive není ostuda, Proč je Shrek husband material a Jak se medituje vnitřní kráva | PRSKAVKY #01
Lucie Macháčková, Kateřina Hašková a Alena Doláková řeší dovolenou tak, že se prodejcům zájezdů potí čela. Jedna chce klid, druhá zážitky, třetí by nejradši našla duchovní přesah – a každá má samozřejmě svoji pravdu. Je 32 kilo ideální váha a Shrek chodící green flag? Dozvíte se v Prskavkách.
Od kufrů a all inclusive se proto rychle dostanou k mnohem zásadnějším životním otázkám. Třeba proč máme potřebu i na dovolené něco dokazovat, proč někdo nevydrží chvíli sám se sebou a proč se z obyčejné debaty o cestování může během pár minut stát psychologický rozbor Dylana z Beverly Hills nebo obhajoba Shreka jako překvapivě kvalitního partnera. Přesně tak totiž Prskavky fungují: začnou u tématu a skončí tam, kde to nikdo nečekal.
Prskavky vycházejí každou středu časně ráno, ještě než stihnete otevřít oči, inbox nebo první pracovní problém. Každý nový díl vás má provede tou částí týdne, kdy už pondělní motivace dávno zemřela a pátek je pořád podezřele daleko.