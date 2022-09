Podcast MUDr.ování aneb Současná témata z oblasti medicíny se zajímavými hosty

Co dělat, když nám začnou řídnout vlasy, dají se včas rozpoznat signály infarktu či jak se vyvarovat podzimním virózám? I to jsou témata, kterým se bude během podzimu věnovat Lucie Šilhová a její hosté. V podcastu MUDr.ování se zaměří nejen na sezonní, ale také na nadčasová témata, která jsou společensky aktuální. Jedná se o obezitu, výchovu dětí, akné, nejrůznější bolesti a jejich příčiny, jak si správně čistit zuby a na přetřes přijdou i otázky ze světa sexuologie. Lucie Šilhová, která se během svých téměř třiceti let v lifestylových médiích naučila dobře naslouchat lidem kolem sebe, zkrátka ví, co lidi zajímá a koho se zeptat na radu či názor. Její podcast nazvaný MUDr.ování je orientován na oblast zdraví a nabízí vysvětlení různých problémů bez zbytečných odborností, které by vás nudily.

A na co se tedy můžete těšit od druhé poloviny září? Na konci září (21. 9.) se Lucie Šilhová pustí do tématu padání vlasů. S dermatoložkou Jitkou Chaloupeckou proberou, co dělat, když vlasy začnou řídnout, a jak s tímto nepříjemným procesem bojovat. Hned následující týden (27. 9.) přinese podcast MUDr.ování doslova srdeční záležitost. V povídání s profesorem Richardem Češkou se posluchači dozvědí, jak se můžeme vyvarovat infarktu, co vše mu předchází a jaké jsou rozdíly mezi infarktem u mužů a u žen.

Je možné, že první říjnový týden už nám budou život znepříjemňovat podzimní virózy. Jak se jich vyvarovat, jaká hygienická opatření jsou nezbytná a co dělat, když už nás nemoc skolí. To vše probere Lucie Šilhová s lékařem Milanem Trojánkem ve středu 5. 10.



Veškeré díly podcastu MUDr.ování najdete na Proženy.cz i na platformě Podcasty.cz. Každý další díl se objeví vždy ve středu v 11 hodin dopoledne a poslouchat ho můžete na Proženy.cz a ve všech podcastových aplikacích, jako jsou Podcasty.cz, Spotify či Apple Podcasts.