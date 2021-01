Prodej erotických fotek jako nový způsob obživy? Sociální sít boří hranice perverze

Britská sociální síť, která vznikla v roce 2016 pod názvem OnlyFans, dovoluje lidem prodávat a zveřejňovat fotky s explicitním obsahem a během pandemie zažívá neuvěřitelný boom. Pro mnoho žen i mužů se totiž podle The New York Times stala podstatným zdrojem příjmů.

Můžete si na ní vytvořit účet a za měsíční poplatek, který si sami stanovíte, prodávat svůj obsah. Přestože na ní najdete klasické profily hudebníků nebo fitness trenérů, na rozdíl od jiných sociálních sítí tato platforma umožňuje nabízet také erotický obsah.

V roce 2019 na ní mělo vytvořený účet a zveřejňovalo své fotografie 120 tisíc lidí, v současné době je to více než jeden milion lidí. Uživatelů, kteří si tento obsah předplácí (ať už měsíčně, čtvrtletně, nebo ročně), je více než 90 milionů. Zvyšující se nezaměstnanost nahrává platformě OnlyFans do karet. Umožňuje totiž vydělat peníze lidem, kteří přišli o zdroj svých příjmů - ano, z velké části svým tělem.

Aby zaplatila účty, založila si účet

Americký deník The New York Times píše o třiadvacetileté Savannah Benavidezové. Kvůli tomu, že jejímu dvouletému synovi zavřeli jesle a musela se o něj starat, přestala pracovat v lékařském oboru. Aby zaplatila účty, vytvořila si účet právě na OnlyFans.

Benavidezová si od července vydělala celkem 64 tisíc dolarů (v přepočtu téměř jeden milion a půl korun), dostatečnou sumu nejen na zaplacení účtů, ale také na pomoc rodině a přátelům se zaplacením nájmů. "Je to mnohem více peněz, než jsem si kdy vydělala ve své práci," řekla The New York Times mladá matka.

K úspěšně vedenému účtu na platformě povolující erotiku vede cesta jen skrze rozsáhlou fanouškovskou základnu. Nejsnazším způsobem je na OnlyFans nalákat své followery ze svých hojně sledovaných ostatních sociálních sítí, jako je Instagram nebo Facebook. Není proto divu, že na britské platformě jsou nejúspěšnější nejčastěji modelky, pornohvězdy nebo celebrity.

Týdně si můžete vydělat 13 tisíc

V srpnu minulého roku si bývalá hvězda kanálu Disney, dvaadvacetiletá Bella Thorneová, jen za prvních čtyřiadvacet hodin od založení účtu vydělala rekordní milion dolarů. Založení účtu oznámila na svém Instagramu a dnes má na OnlyFans téměř 400 tisíc fanoušků. Její předplatné vyjde jednoho uživatele na 10 dolarů za měsíc, 15 dolarů za tři měsíce a 30 dolarů za půl roku. Platbou předplatného získá i přístup k jejím 265 fotografiím a 59 videím. Platforma OnlyFans si přitom bere 20 procent z každého výdělku, který se většinou skládá nejen z předplatného, ale také z nárazových plateb, kterými si jako fanoušek můžete předplatit další exkluzivní obsah například v soukromých zprávách.

Pětadvacetiletá Slovenka Petra Sela, která zveřejňuje na OnlyFans erotické fotky, si podle serveru Refresher.cz vydělá přibližně 500 eur týdně (kolem 13 tisíc korun) . "Já se za svoji práci nestydím. Beru to jako hobby. Podle mě jsou ženské tělo a nahota velmi přirozené a v podstatě člověk nemůže být víc sám sebou, než když je nahý. Je to i posun v rámci práce v sexbyznysu, protože jsou tady ženy i muži svými pány. Můžou se rozhodnout, co budou dělat a co dělat nebudou. A na rozdíl od pornografie nejsou odkázaní na procentuálně nízké vyplácení a dlouhé dny v práci bez možnosti si říct, že už stačilo," říká Petra Sela a naráží tak na to, že je OnlyFans revoluční platformou v sexbyznysu jako takovém. Navíc dodává, že se výše jejího výdělku odvíjí od energie a času, který do tvorby svého profilu investuje.

Je to full time job, stejně jako hledání nové práce

Péče o profil na OnlyFans ale může být velmi náročná práce. Demonstruje to i příběh šestatřicetileté Elle Morocco, který zveřejnil deník The New York Times. V červenci minulého roku přišla o práci sekretářky, a protože podpora od státu nepokryje její základní životní náklady, založila si v listopadu účet na zmíněné síti. Do té doby neměla účet na žádných sociálních sítích. A aby získala fanoušky, založila si Twitter a Instagram. "Zabírá to mnohem více času, než jsem si myslela. Je to práce na plný úvazek a vedle toho si ještě hledám novou práci. Snažím se své předplatitele nalákat tím, že píšu všem, kteří olajkují nebo okomentují mé fotky na Instagramu a Twitteru, zvu je na OnlyFans a neustále se fotím," řekla pro newyorský deník.

OnlyFans už tak začíná nabízet poměrně saturovaný trh a ne vždy se musí jednat o "rychlé prachy". Elle Morocco si na platformě vydělala od července 250 dolarů (v přepočtu necelých šest tisíc korun), i když tráví několik hodin denně spravováním svého účtu. "Neumím posoudit, zda je už tento trh přesycený, nebo ne, ale s pandemií každopádně tvůrců přibylo, stejně jako odběratelů, takže je vyšší konkurence, než byla dříve. OnlyFans ale podle mě staví na přístupu, že obsah musí být takový, aby někoho zajímal a aby za něj zaplatil. Jestli jej vyrobíte za dvě minuty, nebo dvě hodiny, není z mého pohledu zase až tak podstatné. Jistě ale existují tvůrci, kteří mají tuto platformu jako klasické zaměstnání," říká Tomáš Šula, odborník na digitální komunikaci, kterou vyučuje na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.

OnlyFans jako prostředek zvýšení sebevědomí

The New York Times ale zveřejnily příběh sedmadvacetileté matky, které tato práce kromě výdělku přinesla i zvýšené sebevědomí. "Jsem matka tří dětí. Myslela jsem si, že by mi nikdo nikdy nezaplatil, aby mě viděl nahou, a tento zájem mi hodně lichotí," říká Melany Hallová, která si od prosince zatím vydělala kolem 700 dolarů (v přepočtu kolem 15 tisíc korun). "Toto byly první Vánoce, kdy jsem si nemusela vybírat mezi zaplacením účtů za elektřinu a nákupem dárků pro své děti. Poprvé jsem to všechno zvládla zaplatit sama," uzavírá Hallová.

Bezpečí a soukromí jsou tady jen iluze

Stejně jako každý jiný obsah, který je jednou v digitálním světě, i ten explicitní s největší pravděpodobností v tomto světě zůstane. "Pokud něco sdílím, tak musím zvažovat, co to pro mě znamená za rok, za dva, za dvacet. Vezměme v úvahu, že se k těmto fotografiím po letech dostanou mé děti nebo zaměstnavatel. Je potřeba zvážit, jaký dopad to na mě může mít v reálném světě," upozorňuje Tomáš Šula na rizika této platformy.

Způsob, jakým si tak teď tisíce lidí nejen během pandemie vydělávají, může být začarovaným kruhem, kdy může váš budoucí zaměstnavatel zjistit, že máte nebo jste měli erotický účet na OnlyFans, a pracovní poměr vám nenabídnout. Jak Tomáš Šula upozorňuje, bezpečí a soukromí jsou tady jen iluze a stává se, že fotografie z platformy uniknou ven.