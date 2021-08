Odpočiňte si díky Last minute dovolené

Každý si ideální dovolenou představuje jinak - někdo se těší, až se opálí na pláži a vykoupe v moři, jiný na vodní sporty, další na zajímavé výlety a výborné jídlo. Většinou si však všichni chceme odpočinout, ať už psychicky, fyzicky nebo obojí. CK Blue Style se specializuje na všechna přání svých zákazníků, a proto si z její nabídky vyberete nejen vyhovující destinaci, ale i typ dovolené. Vyrazit můžete sami, s partnerem, dětmi a dokonce i dědečkem a babičkou!

Koupě zájezdu u cestovní kanceláře na poslední chvíli má hned několik výhod. Jednou z nich je nižší cena, která láká mnoho cestovatelů. V ceně zájezdu je navíc zahrnuto i pojištění, které kryje i Covid-19.

Ovšem pozor! Zájem o Last Minute zájezdy je letošní rok tak vysoký, že čekat úplně do poslední chvíle se nemusí vyplatit. "I přesto, že pravidelně navyšujeme letové kapacity, máme lety z 95 % vyprodané na 14 dní dopředu a to téměř do všech oblíbených destinací. Ti, kdo chtějí mít letos jistotu, že stráví zaslouženou dovolenou u moře, by si ji měli rezervovat alespoň s dvou až tří týdenním předstihem," doporučuje Ilona Topolová, tisková mluvčí CK Blue Style.

Tato cestovní kancelář Vám i letos nabízí ty nejatraktivnější zájezdy do oblíbených destinací jako je Egypt, Spojené arabské emiráty, Turecko, Maledivy, Řecko, Bulharsko, Španělsko, Itálie za skvělé ceny. V každé z uvedených destinací si můžete vybrat z několika letovisek.

Hotely nabízené CK Blue Style jsou prověřené po stránce kvality služeb, můžete tak počítat s opravdu kvalitním servisem. Vybrat si můžete jak z hotelů vhodných pro rodiny s dětmi, tak hotelů pouze pro dospělé, které jsou ideální pro strávení romantické dovolené s vaším partnerem.

S CK Blue Style můžete podniknout mnoho zajímavých výletů a zažít různorodá dobrodružství, nebo si jen v klidu užívat slunce a moře na pláži. Pokud se nechcete starat o to kdy, kde a za kolik se najíte, je skvělou volbou dovolená s formou stravování all inclusive. Nabídka jídel bývá pestrá, očekávat můžete jak mezinárodní, tak místní pokrmy.

Na Last minute dovolené s CK Blue Style si skutečně odpočinete. Stačí si jen z nabídky vybrat dovolenou přesně podle vašich představ a můžete vyrazit!