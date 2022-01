Objevte módní trendy pro rok 2022 a naučte se, jak správně kombinovat boty

Módní trendy pro rok 2022

Pro rok 2022 jsou jako módní trendy předpovídány především pohodlné a volnější střihy. Móda se letmo dotkne retro klasiky, jakou jsou kalhoty do zvonu, ale i rockového stylu, kde uplatníte černé a výraznější doplňky či boty. Pokud hledáte, jaký vzor zvolit, budou to jednoznačně proužky. Jak konkrétně budou vypadat záleží z velké části na vás. Některému kousku oblečení sluší spíše širší pruhy, jindy je lepší jemnější varianta. Když si navíc vyberete svislé pruhy, můžete snadno dostat kousek oblečení, který bude elegantně lichotit postavě a ukáže jemný zeštíhlovací efekt.

Zkuste do svého šatníku přidat nové barvy

Kromě pruhovaného vzoru se na pultech obchodů ve větším objeví také oblečení ve světle fialovém odstínu. A proč? Protože barvou pro rok 2022 byl vyhlášen světlý fialový odstín s názvem Very Peri. Tato barva přímo vybízí ke kombinaci s hnědou nebo černou. Skvěle bude vypadat také s jinými světlými odstíny barev. A kdo se nebojí odvážnějších kombinací, může přidat jasnější oranžovou nebo červenou. I tyhle dva odstíny totiž ke světle fialové překvapivě dobře ladí.

Funkční boty vhodné i na sport

U bot bude platit, že vzhled by měl být v souladu s funkčností. Vyloženě designové boty, které jsou nepohodlné a příliš je neužijete tedy do botníku ani nepřidávejte. Kromě toho, že vám za to poděkuje vaše peněženka, jde také o udržitelné nakupování. Pořízením kousků, které opravdu unosíte si ušetříte i značné množství ve skříních a nervy při úklidu a třídění. Například takové tenisky Adidas jsou vhodné do města i na sport, takže je unosíte poměrně často.

Pro dětské boty stále platí, že je potřeba v první řadě koukat na funkčnost. Dětská noha by měla mít dostatečnou oporu i prostor pro svůj růst a vývoj. Kvalitní boty pro děti jsou z prodyšných materiálů. Pozor si dávejte také na častou výměnu velikosti podle toho, jak dítě roste. Malé a tlačící boty jsou totiž nejenom nepohodlné, ale i nezdravé pro vývoj klenby.

U pánských bot není potřeba hledat žádné složitosti. Velký výběr nabízí například značka Skechers, u které si přijdou na své především milovníci ležérní elegance a pohodlného obouvání.

Barvu bot slaďte s kabelkou

A jak co nejlépe sladit nové i starší boty s kabelkou? Snažte se dodržovat základní pravidlo barvy. Pokud máte černé boty, vezměte si k nim černou kabelku. Když půjde o jinou barvu a nebudete mít přesně stejný odstín, nemusí to nijak vadit, ale snažte se vybrat takové řešení, které bude co nejblíže. Kožené kabelky naštěstí nabízí i mnoho výraznějších barevných variant. Ty se dají odvážněji kombinovat a mohou vytvořit výrazný prvek v rámci celého outfitu. Snad jenom u výrazné červené se snažte trefit do stejného odstínu, aby výsledek vypadal opravdu dobře.

Vyměňte kabelku za praktický a stylový batoh do města

A co dělat, když vás kabelky už nebaví a chcete ulevit svým zádům, která jsou jednostranně zatěžována nošením kabelky na rameni? Zkuste na to jít jinak a pořiďte si dámský batoh. Ne, rozhodně nejde o takové ty školní nebo trekingové batohy, ale o stylové batůžky, které se dají krásně kombinovat i s mírně elegantním oblečením. V nabídce najdete kožené nebo koženkové varianty v černé, hnědé, bílé, ale i mnoha dalších odstínech. Takový batoh se příjemně nosí a když si správně vyberete, budete se divit, kolik se toho dovnitř vejde. Možná si nakonec batůžek natolik oblíbíte, že se nebudete chtít vrátit ke kabelkám.