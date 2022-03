Novinky a trendy v antikoncepci. Estetrol udává směr

Každý z nás si tak může zvolit přesně ten, který mu nejvíce vyhovuje. Časy, kdy nebylo možné koupit v obchodě kondom, a řada párů se uchylovala k přerušované souloži, jsou ale naštěstí ty tam. Podívejte se s námi na to, co v současnosti nejvíce frčí.

Nitroděložní tělíska

Nitroděložní tělíska patří mezi dlouhodobé a vratné druhy antikoncepce. K dostání jsou tělíska s obsahem hormonu (progestinem) anebo bez hormonu (většinou vyrobené z mědi). Tělíska jsou malá, pružná a tvarována do písmene "T". Zavedení tělíska provádí lékař - gynekolog přímo ve své ordinaci, a to bezbolestně a během několika málo minut. Účinnost tělíska je až několik let, proto se hodí zejména pro ženy, které neplánují v blízké době otěhotnět.

Tělíska s obsahem hormonu fungují tak, že ovlivňují sliznici v děloze a zároveň zahustí hlen děložního hrdla, který se stane neprostupným pro spermie. Tělíska bez obsahu hormonu jsou vyrobena z kovu, který svým působením v děloze a zvýšením koncentrace bílých krvinek ničí spermie. Tělíska dosahují více než 99 % účinnosti a hodí se zejména pro ženy a dívky, které hledají dlouhodobější a spolehlivou metodu antikoncepce.

Vaginální kroužek a transdermální náplast

Obě tyto metody patří mezi střednědobé hormonální metody antikoncepce. Kroužek se ručně zavádí do vaginy, a to na 3 týdny. Po 3 týdnech následuje týdenní pauza, ve které přichází menstruace. Náplast si žena nalepí na zvolenou část na těle, další týden vymění za novou a třetí týden za třetí náplast. Následuje čtvrtý týden bez náplasti, kdy přichází menstruace. Kroužek i náplast obsahují hormony, které blokují ovulaci a současně mění děložní sliznici a hustotu hlenu v děložním hrdle. Jejich spolehlivost je velmi vysoká. Hodí se zejména pro zapomnětlivější ženy, které nechtějí myslet každý den na užívání pilulek.

Kondomy

Kondom je bariérová antikoncepční metoda, kterou jako jednu z mála antikoncepcí používají muži. Před stykem se nasazuje na ztopořený penis a po ejakulaci brání styku spermií s vajíčkem a následnému oplodnění. Kromě toho chrání jako jediná antikoncepční metoda také před přenosem pohlavních chorob, a proto se doporučuje i v případě, že používáte jinou formu antikoncepce. Rizikem kondomů je jejich nižší spolehlivost, která ještě více klesá při nesprávném použití (špatné nasazení, sklouznutí či protrhnutí během sexu, prošlá expirační doba apod.).

Sterilizace

Sterilizace patří mezi nevratné metody antikoncepce. Je možné ji provést jak u žen, tak u mužů. U žen probíhá přerušením, uzavřením nebo odstraněním vejcovodů a u mužů přerušením chámovodů. Samotná sterilizace v žádném případě nepoškozuje funkčnost pohlavních žláz, jako je tomu u kastrace, ale pouze brání oplodnění. Po zákroku také nedochází k hormonálním změnám ani u žen, ani u mužů. Sterilizace se řadí mezi nejšetrnější a nejspolehlivější metody antikoncepce, ale hodí se pouze pro ty, kteří neplánují otěhotnět nebo si své rodičovské touhy již splnili. Sterilizace je v poslední době jednou z velmi populárních metod, a to nejen u žen, ale i u mužů, a to zejména na západě.

Spermicidy

Ačkoliv patří spermicidy mezi jednu z nejstarších antikoncepčních metod, nejsou v současnosti až tak oblíbené. Na trhu naleznete syntetické spermicidy ve formě spermicidních krémů či globulí (čípků), které slibují až několika hodinovou ochranu před početím. Protože však spermicidy nepatří mezi nejúčinnější formu antikoncepce, je doporučeno používat je v kombinaci s další antikoncepční metodou, například pesarem. Nespornou výhodou spermicidů je jejich nízká cena, minimální riziko nežádoucích účinků a ničím nerušené potěšení ze sexu. Hlavními nevýhodami je však již zmíněná nižší spolehlivost, a to zejména tehdy, když jsou spermicidy používány samostatně. Pokud však zkombinujete spermicidní přípravky například s pesarem, nitroděložním tělískem nebo počítáním plodných dní, můžete zvýšit účinnost vámi užívané antikoncepce ještě o něco více. A zajímavý tip: na trhu můžete nalézt i spermicidní kondomy, které vás, na rozdíl od samotných spermicidních přípravků, ochrání i od pohlavních chorob.

Hormonální antikoncepce

Hormonální antikoncepce ve formě pilulek neboli perorální antikoncepce i nadále patří mezi nejpoužívanější a nejspolehlivější antikoncepční metody. Podle Pearlova indexu dosahuje až 99,7% účinnosti při pravidelném užívání. Na trhu je k dostání kombinovaná hormonální antikoncepce a gestagenní hormonální antikoncepce. Kombinovaná HAK obsahuje dva ženské hormony - estrogen a progestin, zatímco gestagenní antikoncepce obsahuje pouze progestin.

Nedávno se na trh dostala průlomová novinka v oblasti perorální antikoncepce, a sice hormonální antikoncepce s obsahem estetrolu. Jedná se tak o první HAK s tímto novým typem estrogenu. Estetrol je nejméně známý ženský estrogen, který byl sice objeven již v roce 1965, ale teprve nyní se vědcům podařilo aplikovat jeho pozitivní účinky do praxe. Jeho nespornou výhodou oproti jiným estrogenům je selektivní působení na tkáně v těle (NEST = Native Estrogen with Selective Action in Tissues). Co si však pod tímto pojmem máme představit? Jedná se především o to, že hormon estetrol působí po požití odlišně na tkáně v prsech a játrech, jinak na kostní tkáň nebo tkáň v děloze či pochvě. Zásadní rozdíl nalezneme tedy v mechanismu účinku. Zatímco ostatní estrogeny působí jak na membránový, tak i jaderný estrogenový receptor, estetrol působí jen na jaderný receptor a membránový receptor blokuje. Díky tomu působí spolehlivě antikoncepčně a objevuje se u něj menší riziko nežádoucích účinků.

"Estetrol je naprosto unikátní estrogen, který doposud nebyl nikdy v antikoncepci použit. Je přirozeně přítomen pouze v játrech nenarozených dětí. Dokáže tedy fungovat jako estrogen ve smyslu zablokování uvolnění vajíčka a navození pravidelného děložního krvácení, ale nezvyšuje například známky srážení krve a neovlivňuje jaterní funkce. Kombinace s osvědčeným progestinem drospirenonem, který zabraňuje retenci tekutin a je mírně antiandrogenní, přináší v dané chvíli teoreticky nejbezpečnější hormonální antikoncepci se zachováním nejdůležitějších neantikoncepčních přínosů," dodává doc. MUDr. Tomáš Fait, Ph.D., Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FN Motol.

Další výhody estetrolu:

- Má velmi dlouhý poločas rozpadu, takže jeho účinek je dostatečně dlouhý, a proto jej lze snadno použít v lécích, jako je například hormonální antikoncepce.

- Nepřeměňuje se na estriol ani estradiol, takže se v těle netvoří žádné metabolity, které by mohly mít škodlivé účinky.

- Výjimečnou vlastností je také to, že se vylučuje močí. A protože není metabolizován v játrech, nezatěžuje je. V tom se významně odlišuje od ostatních estrogenů.

- Je minimalizovaná interakce s jinými léky.

- Estetrol je z těla vylučován v neaktivní formě, nekumuluje se a neškodí životnímu prostředí.