Dvě pohlaví už nestačí. Norsko letos nově zařadí genderově neutrální zájmeno

Podle norské Jazykové rady by se nové zájmeno "hen", které je určené pro nebinární osoby, mělo stát alternativou k existujícím zájmenům vyjadřujícím ženské a mužské pohlaví. Mělo by se tak stát již během letošního jara nebo podzimu. "Vidíme, že se toto slovo v jazyce stabilizovalo a používá se čím dál více," uvedl pro norská média člen rady Daniel Ims.

Ten rovněž dodává, že se o rodově neutrálních zájmenech už nějakou dobu hovoří v norské lingvistické a gramatické komunitě. A podobné debaty probíhají po celém světě. Například vloni v listopadu obvinil francouzský ministr školství Jean-Michel Blanquer prestižní slovník Le Robert z "wokeismu inspirovaného USA" poté, co do svého obsahu zařadil neutrální zájmeno "iel".

Ve Spojených státech zahrnul definici genderově neutrálního zájmena "they" (v češtině "oni") americký slovník Merriam-Webster v roce 2019. Stejně tak Norové začali v posledních letech používat kromě zájmena "hen" ekvivalent slova oni, v norštině "de".

Osmnáctiletý nebinární Carl Oscar Vik z norského města Skien se zájmeny experimentuje během posledního roku, a přestože je otevřený používání označení "hen", častěji používá právě "de".

Vik debatu, která se rozproudila kolem zařazení "hen" do slovníku, vnímá pozitivně. Nebinární lidé se tímto podle něj dostanou více do povědomí. "Myslím si, že obyčejný člověk na ulici nezná nikoho, kdo se identifikuje jako nebinární. Doufám, že uznáním tohoto slova společnost začne vnímat, že existuje mnoho lidí, kteří se neidentifikují s již zavedenými zájmeny, ale zároveň nemají k dispozici žádné, které by popsalo to, co cítí," uvádí jeho slova britský server The Guardian.

Vik také doufá, že přijetí nového zájmena bude prvním krokem k oficiálnímu uznání třetího genderu.

