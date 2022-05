Nikdo se o ně nezajímá, dlouho žít nebudou. Seniorky zůstávají ve válečné Ukrajině

Analýza vyhledávání klíčových slov na Googlu mezi 24. únorem a 22. dubnem ukázala, že pouhá tři procenta článků zmiňujících v titulku Ukrajinu psala o situaci seniorů a seniorek během války, upozornil britský deník The Guardian. Na starší lidi se v humanitárních krizích podle britského média často zapomíná, výjimkou není ani válka na Ukrajině.

Čtyřiadevadesátiletá Halyna Vasylivnaová je jednou ze dvou milionů ukrajinských seniorek, které jsou závislé na malém státním důchodu, podpoře sociálních služeb, charitativních organizací a mezinárodních institucí. Válku jako několik dalších žen prožívá ve svém bytě a přála by si, aby nemusela zbytek života prožívat o samotě.

V kyjevském sousedství, kde Halyna bydlí, žije 786 seniorů a 80 procent z nich jsou ženy ve stejné situaci jako ona - žijí samy, kvůli zdravotnímu stavu nejsou schopné opustit svůj domov a rodina, která by o ně mohla pečovat, bydlí daleko. Od začátku války přitom počet sociálních pracovníků a pracovnic v kyjevském sociálním centru klesl více než o 75 procent. Zaměstnanci, kteří zůstali, se v současné době starají o čtyřikrát více klientů než v běžném provozu.

Halyna je vděčná, že ji během týdne alespoň několikrát navštěvuje sociální pracovnice Olya. "Je důležité mít někoho, kdo vás vyslechne," řekla pro britský deník The Guardian čtyřiadevadesátiletá seniorka.

Manažerka místních sociálních služeb Oksana Rubanová popisuje, jakým výzvám jejich pracovníci od začátku války čelí: "Nefungovala veřejná doprava, zákaz vycházení trval několik dní, byly zavřené obchody a my jsme se museli v těchto podmínkách postarat o všechny naše klienty," říká.

Většinu starších lidí na Ukrajině tvoří ženy, konkrétně dvě třetiny osob starších 65 let a 71 procent osob starších 75 let. Situace je pak obzvláště naléhavá v Doněcké a Luhanské oblasti, kde výsledky průzkumu mezi více než 1 500 lidmi starších 60 let z března tohoto roku ukázaly, že 99 procent z nich nechce opustit svůj domov, 91 procent potřebuje pomoc při obstarání jídla, 91 procent zažívá extrémní chlad, 75 procentům schází hygienické potřeby a 34 procent vyžaduje naléhavou lékařskou péči.

"Zajímalo by mě, proč někteří mladí lidé evakuují své kočky a křečky, ale o své rodiče se nestarají," podotkl Roman Vodyanyk, vedoucí lékař poslední fungující nemocnice v Luhanské oblasti, kterou přetvořil na humanitární centrum. Poskytuje v něm teplé jídlo, wi-fi a lékařskou podporu. Více než 220 jeho pacientů už tuto ukrajinskou oblast opustilo, mnoho starších lidí ale zůstává. "Protože nemají kam jít a také nemají nikoho, kdo by se o ně postaral," uzavírá.

