Velký problém identických trojčat: Muži je využívají kvůli stejnému vzhledu

Identická trojčata žijící ve Velké Británii Sherena, Kayley a Elise přiznala, že mají problémy se vztahem s muži. Mohou za to právě pánové, kteří děvčata porovnávají a zkoumají. Vzhledem k tomu, že trojčata mají identický vzhled, u mužů nastává dojem, že si dívky mohou takzvaně proklepnout a vybrat si pak tu, která jim bude nejvíce sympatická.

"Je běžné, že nás kluci v komentářích na TikToku porovnávají, která z nás je hezčí a hubenější. Někdy se stane, že tyto komentáře tam sdílí i dívky. Vždycky je to o našem vzhledu. Zaujme je jedna z nás a pak zkoumají, která je nejlepší," svěřila se podle Daily Mailu jedna ze sester.

Kromě toho, že je muži porovnávají, musí dívky čelit i sexistickým a odvážným zprávám, které jim od druhého pohlaví chodí. Mnoho pánů by totiž chtělo zažít sex s trojčaty, a tak Shereně, Kayley a Elise posílají šokující nabídky.

"Najít opravdovou lásku je těžké. Pro některé muže je zvláštní i to, že jejich partnerka má dvě identické sestry. Je to matoucí. Kdykoliv si teď s nějakým mužem píšeme, hned si to dáme vědět," svěřila se jedna z dívek. Černovlasé sestry si na sociálních sítích získaly mnoho obdivovatelů. Například na Instagramu je sleduje více než 25 tisíc fanoušků.

Z trojčat je momentálně ve vztahu jen Sherena. Ta musí kromě komentářů o vzhledu pročítat i nepříjemná slova uživatelů sociálních sítí o tom, že její přítel musí mít rád i její sestry, když všechny vypadají stejně, což je Shereně asi nejvíce nepříjemné.