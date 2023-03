Nejlepší značky sportovního oblečení na každou kapsu

Trička

Tento stylový kousek nesmí chybět v žádném šatníku. Trička ve sportovním stylu nosíme téměř všude, proto je důležité, aby byla vyrobena precizně a z kvalitních materiálů a aby dobře vypadala. Za méně než 1000 Kč nebo něco málo přes 1000 Kč si můžete koupit například jednoduchá pánská trička Nike zdobená pouze slavnou bruslí, jako jsou modely Nike Sportswear Club T-shirt a Nike Sportswear Swoosh. Dáváte přednost výraznějším vzorům? Za podobnou cenu jsou k dispozici také pánská trička Puma se zajímavými potisky, například modely Puma T-shirt Power Logo nebo Puma T-shirt Clash Graphic. Také ženy se mohou zásobit značkovými tričky za nevelké peníze. Dámská trička adidas s logem značky a třemi pruhy na ramenou nestojí více než 1 500 Kč, například tričko adidas Loungewear Essentials Slim 3-Stripes Tee. Podobně je tomu u dámských triček Nike - za dobrou cenu pořídíte jak základní modely, tak i ty s originálními potisky, jako je například Nike Tee Shine.

Mikiny

Další svrchní část oděvu z kategorie těch nezbytných. Pokud pro něj hledáte pohodlnou a módní mikinu za dobrou cenu, zaměřte se na pánské mikiny Puma. Najdete mezi nimi modely s kapucí, jako je Puma Better, nebo bez ní, jako je Puma Tape Crew, za které nezaplatíte více než 2000 KČ a v akci dokonce méně než 1500 Kč. Příznivé ceny mají i některé mikiny Nike. Pánská nabídka této značky, jako je jednoduchá mikina Nike Sportswear Club Fleece nebo rozepínací mikina Nike Dri-Fit, jsou výrobky do každé kapsy. Některé pánské mikiny adidas jsou také levné - modely této značky v různých střizích a barvách pořídíte za méně než 2000 Kč. Pokud jde o úsporné alternativy pro ni, doporučujeme prověřit nabídku značky Fila, která nabízí teplé a módní mikiny se slavným "F" i za méně než 1500Kč. O něco více si musíte připlatit za dámské mikiny Nike, včetně klasických mikin, jako je model Nike Hoodie Essential, nebo oversized mikin, jako je Nike Sportswear Hoodie.

Kalhoty a teplákové soupravy

Nákup sportovních kalhot také nemusí být velkou zátěží pro vaši peněženku. Například pánské tepláky adidas pořídíte za něco málo přes 1000 Kč. Potřebujete jedny pouze s logem značky, jako jsou kalhoty adidas Essentials Tapared Cuff Pants, nebo chcete ty se třemi pruhy po stranách, jako jsou Essentials Plain French Terry? Případně se rozhodnete nedělat kompromisy a pořídíte si teplákovou soupravu sestávající z kalhot a mikiny? Pánské teplákové soupravy Nike, například soupravu z řady Nike Sport Essentials, lze nosit dohromady i samostatně. Skvělé cenově dostupné teplákové soupravy pro ni jsou například joggery od značky Fila. Za dobrou cenu se dají pořídit i další značkové kalhoty ve sportovním stylu - legíny. Mezi těmi pro běžné nošení najdete modely od značek Nike, adidas, Fila nebo Reebok, jejichž cena se pohybuje pod 1000 Kč.

