Neduhy pokožky, které ovlivňuje letní počasí

Specifika o péči o pokožku v létě

Že je v létě nutné chránit kůži před sluncem asi není třeba zdůrazňovat. Používání opalovací kosmetiky chrání pokožku před spálením v důsledku vystavení UV záření. UV světlo ale není to jediné, co v létě na pokožku může působit. Společně s paprsky pokožku vysušují i letní teploty a zatímco se tělo brání pocením, co to jen jde, samotné větší množství potu může pokožku dráždit. Podívejme se na několik kožních problémů, které se mohou během letního období zhoršit, konkrétně na atopický ekzém a vitiligo.

Ne nadarmo se ale říká: "Kam nechodí slunce, chodí lékař." Sluneční paprsky mohou mít na kožní potíže i pozitivní vliv. Nakonec se proto podívám ještě na seboreu, u které toto bezesporu platí.

Atopická pokožka v létě

Chránit pokožku před vysoušením v průběhu horkého léta by měli všichni a atopici obzvláště. Kožní bariéra lidí s atopickým ekzémem je méně odolná a jejich pokožka je proto mnohem náchylnější k vysoušení. Teplo navíc zhoršuje jeden ze zcela běžných příznaků ekzému, kterým je svědění kůže.

Zhoršování atopického ekzému můžete předcházet pravidelnou péči o pokožku. Speciální kosmetika pro atopiky pomáhá obnovit přirozenou kožní bariéru, která brání jejímu vysoušení. Dojde-li kvůli podráždění a suchosti pokožky ke vzplanutí atopického ekzému, bývá nezbytná léčba pomocí protizánětlivých mastí a podávání léků proti svědění kůže. Až se pomocí léků na atopický ekzém podaří nejhorší projevy zvládnout, je třeba dál dlouhodobě pokožku promazávat a podporovat tím její přirozenou bariéru.

Vitiligo je v létě víc vidět

Bílé pigmentové skvrny nebo depigmentace kůže popisují stav pokožky nazývaný jako vitiligo. Některá místa pokožky při něm ztrácí přirozený pigment. Stávají se tak nechráněnými před působením UV záření. V průběhu léta se ale objevuje také estetický problém, protože se bílé skvrny při opálení pokožky zvýrazňují. Bílá místa i okolní pokožku má člověk s vitiligem chránit opalovacím přípravkem s vysokým faktorem sluneční ochrany. K zamaskování vitiliga lze použít make-up i samoopalovací přípravky. Samotná diagnostika a léčba vitiliga vyžaduje návštěvu lékaře.

Seborea ve vlasech

Viditelným projevem vlasové seborey je nadměrná tvorba lupů. Na pozadí těchto projevů stojí přemnožení jinak neškodné kvasinky, která žije na pokožce a živí se kožním mazem. Seboreou častěji trpí muži a lidé s mastnou pletí. Projevy může zhoršovat i nezdravý životní styl a stres.

V průběhu léta se příznaky seborey pravidelně zmírňují nebo zmizí úplně. Proč tomu tak je? Kožní kvasinky vyvolávající seboreu sluneční paprsky jednoduše nemají rády a jejich růst se tím zastaví. Sluneční záření nebo přímo terapie pomocí UVA a UVB proto mohou být součástí podpůrné léčby seborey.