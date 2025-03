"Vnitřní coming out pro mě byl daleko těžší," říká Milan Peroutka

Že ho to táhne ke stejnému pohlaví, pociťoval už v dětství. "Napadlo mě to už jako malé dítě, které ještě nemělo zdání o nějakém milostném vztahu," popsal s tím, že už jako malý kluk si například rád hrál se šaty. Opakuje ale to, že důležitější než pohlaví je pro něj osobnost jeho partnera. "Není to tak o tom klukovi nebo holce, ale u mě je to o tom Dominikovi, který je prostě skvělý parťák do života, a doufám, že to tak už zůstane," vyznal se ze svých citů k Dominikovi.