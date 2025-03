Eva Hacurová o boji s poporodními depresemi: Přestala jsem kojit a šla k psychiatrovi

To byl moment, kdy jsem přestala tu situaci zvládat. Najednou jsem musela balit krabice, přítel byl v práci a já byla doma sama. Tou dobou jsem se postupně začala vracet do divadla. Měla jsem pocit, že jsem krkavčí matka, že už to v divadle nedám. Do toho jsem ještě hledala byt. My jsme se v průběhu tří měsíců stěhovali dvakrát. V tom období ztráty domova a jistoty začal můj rozpad. Měla jsem pocit, že je celý život v háji, že se věci, které jsem měla ráda, totálně rozpadly,” dodala upřímně Eva. Nejen kvůli sobě, ale i kvůli rodině vyhledala odbornou pomoc. Co se dělo pak? Co herečce nakonec pomohlo se se špatnou psychikou poprat? To si poslechněte v podcastu (ne!)ZÁVISLÁ.