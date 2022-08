Naučte se triky našich babiček v nové show Pavla Berkyho na Televizi Seznam

Od 12. září se na obrazovkách Televize Seznam můžete těšit na zábavnou cooking show s oblíbeným kuchařem Pavlem Berkym. V roli moderátora vám postupně představí šestnáct babiček, které poměří své síly v nejrůznějších kuchařských výzvách. V pořadu budou účinkovat i hvězdy českého showbyznysu. A co o pořadu řekl sám Pavel Berky?

Na Televizi Seznam máš za sebou vlastní pořad Ve dvou se to lépe vaří. V čem je nová show Babičko, vař! pro tebe jako moderátora jiná?

Já jsem toho názoru, že člověk by se měl celý život učit novým věcem. A jak je všeobecně známo, babičky nám toho mohou právě v kuchyni předat opravdu mnoho. Náš nový televizní pořad stojí na různých jejich tipech a zkušenostech. Zároveň ale jde o zábavnou show. Myslím, že jsme dali dohromady skvělý koncept, který bude diváky bavit.

Prozradíš nám něco ze zákulisí natáčení pořadu?

Už jenom to, co si představíme pod pojmem "babička". Myslím, že hodně z nás si představí takovou tu typickou kouzelnou babičku se šátkem, která pomocí staré pece či kamen a pár surovin ve stylu "co dům dal" provoní celou chaloupku vzpomínkami na naše dětství… Ale dnešní babička může být i velmi mladá žena, zcestovalá a znalá světa. Žena, která miluje exotickou kuchyni, vozí si domů různá speciální koření nebo i přímo netradiční recepty ze zemí, kde jí chutnalo. A tak se nám ve finálové šestnáctce sešly opravdu zajímavé kuchařky. Od těch, které milují a skvěle umí českou klasiku, až po veganky, které například svíčkovou nikdy nevařily.

Novou kuchařskou show můžete sledovat od 12. září každé pondělí od 20:15 hodin na Televizi Seznam. Následně můžete díly zhlédnout i na videoportálu Stream, na kterém najdete také Berkyho pořad Ve dvou se to lépe vaří s řadou českých celebrit, jako je Eva Burešová, Jan Čenský, Dana Morávková a další.