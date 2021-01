Nákupní auto-tašky pro ženy

Na jaká vozítka nedají ženy dopustit?

Která z nás má čas a nervy na to, aby několikrát objela blok, než najde místo k zaparkování jen proto, že nenajde dostatek prostoru? Vždyť to je šílená ztráta času. Přijdeme pozdě do práce, pak z ní kvůli tomu odcházíme dýl a nastane honička, abychom stihly vyzvednout děti, nakoupily, uvařily. Řešení? Malé vozítko, kterému mnozí s oblibou přezdívají nákupní auto-taška.

V čem spočívají výhody takového auta?

Malé nákupní tašky na kolech, jak se autům také říká, jsou oblíbené nejen u žen, ale také u začínajících řidičů a starších lidí, kterým se potomci osamostatnili. Proč?

Všude s ním zaparkujete.

Má skvělé jízdní vlastnosti.

Hodí se i do městského provozu.

Je prostě šik.

Jak si takový malý vůz pořídit?

Co je malé, to je hezké, mnohdy taky ale docela drahé. Jak nákupní tašku na kolech vybrat, abyste za svoje peníze měli opravdu to nejlepší, co můžete mít a co potřebujete?

Bezpečí je vždy na prvním místě

Asi nejdůležitějším kritériem při výběru jakéhokoli vozu, je bezpečí. Kdo by taky chtěl usednout do auta, ve kterém by se necítil bezpečně a bál se o zdraví všech, kdo do něj usednout?

Náš tip: Zajímejte se o nárazové testy EURO NCAP, které vám o bezpečnosti vozidla hodně prozradí.

K čemu budete vozidlo nejvíc využívat?

Budete jezdit jen krátké trasy, nebo spíš ty dlouhé? Žijete ve městě, nebo bude muset vozidlo zvládat i jízdu v terénu? Potřebujete do auta usadit i děti, nebo budete jezdit sama? To všechno jsou otázky, na které je dobré znát odpověď dřív, než se do výběru auta pustíte.

Náš tip: Kdo jezdí převážně kratší vzdálenosti, tomu postačí malé kompaktní vozítko na benzín. Dieselové motory se hodí spíš pro delší trasy.

Jak velký potřebujete zavazadlový prostor?

Budete s autem obstarávat i nákupy? Co všechno do auta naráz budete potřebovat naskládat? I do malých aut se toho dost vejde, přesto tento parametr nepodceňujte. Bylo by k vzteku, kdybyste kvůli jednomu balíku vody musela jet znovu na nákup.

Kolik do vozidla chcete investovat?

Kolik si do auta můžete dovolit investovat? Máte dostatek volných finančních prostředků, nebo si auto pořídíte na leasing a budete ho měsíčně splácet?

Náš tip: Nemáte dostatek volných finančních prostředků, nebo prostě jen nechcete neustále řešit servis a pojištění auta? Pořiďte si vysněné auto na operativní leasing. Auto si budete jen pronajímat, po skončení smlouvy si ho buď odkoupíte, nebo ho vrátíte a pronajmete si jiné, lepší, modernější.