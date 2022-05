Kde jsou starší ženy? Otevřený dopis kritizuje filmový průmysl za to, že je nahrazuje

Zatímco ženy ve Velké Británii mají na televizních a filmových obrazovkách omezenou "životnost", jejich mužští kolegové mají "celý život", píše se v otevřeném dopise kampaně Acting Your Age Campaign (AYAC), která v něm vyzývá k rovnému zastoupení mužů a žen starších 45 let na britských obrazovkách.

Dopis podepsaly například herečky Keeley Hawesová, Lesley Manvilleová, Zawe Ashtonová, Juliet Stevensonová, komička a spisovatelka Meera Syalová, dále herec Richard E. Grant a David Tennant.

"Ageismus (věková diskriminace, pozn. red.) zaměřený na ženy je zastaralý. Zanedbává miliony diváků, kteří oceňují, že ženy starší 45 let vyprávějí příběhy týkající se našich životů," píše se v dopise kampaně AYAC, kterou před čtyřmi roky založila novinářka a propagátorka genderové rovnosti Nicky Clarková. Jejím cílem je poukázat na to, že zatímco mužů nad 45 let na filmových a televizních obrazovkách neubývá, ženy v tomto věku jsou často nahrazovány mladšími kolegyněmi.

Kampaň AYAC ve svém programu například navrhuje, aby veškerý fiktivní televizní obsah, včetně lehkých zábavních pořadů s ženskými a mužskými moderátory, reprezentoval pohlaví a věk v poměru 50:50. Se stejným požadavkem apeluje i na rozmanitost v dramatech a komediích.

Genderová vyrovnanost by podle britské kampaně měla platit i pro politické panely, diskuse a studiové hosty. "Porota složená pouze z mužů středního věku a mladých žen je zastaralá a nereprezentativní," uvádí ve svém prohlášení Clarková.

Rovněž i zprávy o známých osobnostech by se podle ní měly zabývat ženami a muži staršími 45 let a pro jejich prezentaci používat i aktuální fotografie.

"Toto není útok na uměleckou svobodu," stojí v otevřeném dopise, který podepsalo více než 100 lidí z umělecké branže Spojeného království. "Zdůrazňuje to jen, že jsou starší ženy příliš často vylučovány za zástěrkou uměleckých rozhodnutí."

