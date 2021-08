Mycophyta a Parametric: filmy, které odhalují buducnost jídla

Protože budoucnost tvoříme již dnes, to je zastřešující heslo obou krátkých filmů na motivy studentů. Stejným heslem se řídí i společnost McDonald‘s, která v rámci kampaně Naše protože představuje vysoce kvalitně, a hlavně kreativně zpracované vize a motivy Terezie Lexové a Tomáše Rachunka. Prostřednictvím filmů upozorňuje a nabádá k udržitelnému přístupu k našemu okolí, přírodě i planetě Zemi. A věřte, že může, vždyť tato společnost prosazuje udržitelnost desítky let, právě proto servíruje své jídlo v obalech z recyklovaného a certifikovaného papíru, za své zákazníky i dodavatele třídí veškerý odpad či jej poskytuje k dalšímu zpracování, plastové nádobí jako kelímky, brčka a příbory nahradila papírovými a dřevěnými.

Popusťte uzdu fantazii

Dva krátké vizionářské filmy vznikly již v roce 2018, kdy na UMPRUM přišla s kreativním zadáním na workshop pro studenty společnost McDonald’s. "Spolupracím s komerčními subjekty se naše škola nebrání, právě naopak. Spojování uměleckého a průmyslového světa s komerční sférou je zajímavým tvůrčím procesem, který může našim studentům hodně dát," říká Michal Froněk, vedoucí Ateliéru produktového designu na UMPRUM, a dodává "Je skvělé, když vidíte, jak akademická sféra může ovlivnit tu komerční a korporátní. V případě této spolupráce se navíc jednalo o zajímavý tvůrčí proces, protože zadání bylo možné různě ohýbat a přizpůsobovat a každý student jej tak mohl zpracovat po vlastní ose." Spolupráci cení i Jitka Pajurková, ředitelka PR a komunikace McDonald’s ČR a SK, která říká "Ze spolupráce se studenty UMPRUM jsme nadšení, stejně jako z jejich motivů a filmů jako takových. Díky zapojení nadaných nadšených mladých lidí vznikly nádherné, a především vysoce kreativní a kvalitně zpracované futuristické filmy a my jsme moc rádi, že je konečně můžeme představit široké veřejnosti."

Tak dobré, že si zaslouží víc

Do workshopu na téma budoucnost jídla se zapojilo několik studentů, dvě výsledné vize byly nakonec tak zajímavé, že se McDonald’s rozhodl s nimi dále pracovat. Přizval společnost Amazing Company, která na základě motivů od dvou studentů vytvořila náměty i scénáře filmů. O režii se postaral absolvent FAMU Jakub Jirásek, za návrhy kostýmů stojí návrhář Jakub Polanka.

Jídlo na míru i symbióza s houbou

Parametric, to je film na motiv dnes již absolventky UMPRUM Terezie Lexové, která se zaměřila na podobu chuti. Inspiraci našla v nápojových a jídelních automatech, které budou, dle její vize, v budoucnu schopné připravovat jídlo přesně na míru co se poměru chuti, tvaru, barvy a konzistence týče. "Má idea rychlého jídla budoucnosti, které je vyrobeno stroji, je založená na automatickém generování jeho finálního tvaru. Jídlo na základě vámi požadovaných chutí bude vždy vypadat tak, jak opravdu chutná, a to pomocí matematiky a parametrických rovnic. V konečném důsledku je tak můj koncept hodně o vizualizaci chutí, bezobalovost je pak další přidanou hodnotou," vysvětluje Terezie Lexová. Druhý film s názvem Mycophyta vznikl na motiv Tomáše Rachunka. Toho inspirovaly hlenky, jednobuněčné eukaryotické organismy, který žijí na pomezí hub a protistů a v Japonsku se používají například při plánování dopravy. Tento organismus tedy vsadil do svého příběhu popisujícího apokalyptickou budoucnost, kde jediným řešením pro přežití lidské rasy je právě mutualistická symbióza hub a člověka. "V současnosti inspirují houbová mycelia a plodnice designéry po celém světě. Ti implementují jejich vlastnosti například do architektury nebo produktového a oděvního designu. Třeba tak Češi, jako jedni z největších sběratelů a konzumentů hub, stanou na prahu nového objevu inspirovaného právě tímto dokumentem," říká Tomáš Rachunek.

Video: komerční obsah

Video: komerční obsah