Vymysleli start-up pro čistou menstruaci. Zpeněžili jen vaginu, tvrdí světoví kritici

Dva němečtí muži se rozhodli na trh přivést nový produkt, který souvisí s menstruační krví. Jedná se o jednorázovou růžovou rukavici pod názvem Pinky, tu mají ženy používat při vyjmutí tamponu nebo výměně vložky, aby se neušpinily. Jako výhodu inovátoři udávají také to, že se rukavice následně obrátí v pytlík, který může žena vyhodit. Pro realizaci projektu sice získali investici 30 tisíc eur (přibližně necelých 800 tisíc korun), ale zároveň sklidili kritiku veřejnosti.

Tento produkt předvedli dva němečtí inovátoři v televizní show Die Höhle der Löwen, která by se dala přirovnat k pořadu České televize Den D. V tom ambiciózní podnikatelé prezentují své nápady investorům a usilují o jejich finanční podporu. Muži uvedli, že nápad na tento výrobek přišel poté, co se ženami ze svého okolí rozebírali "výzvy", které ženy během menstruace zažívají. Jednoho z porotců jejich vynález nadchl a investoval do něj 30 tisíc eur (necelých 800 tisíc korun).

"Uvědomili jsme si, že neexistuje žádné dobré řešení pro vyjmutí tamponu" nebo "Najít řešení, které ženám zjednoduší život, se stalo naší misí" či "Chceme ženám zajistit bezpečný pocit a nabídnout něco, co je stylové a přitažlivé." To je pár vět z prezentace, která v německé televizní show od dvou mužů usilujících o investici zazněla.

Podpora něčeho, co ženy nepotřebují

Po odvysílání pořadu před několika dny sklidil jejich nápad globální kritiku s tím, že je sexistický, zbytečný a neekologický. O tom, proč je takový produkt nepřijatelný, píše například na portálu Medium.com Katie Jgln.

"Tito muži, vědomě či nevědomě, podporují představu a přesvědčení, že je menstruace nechutná. Že je to něco, za co se máme stydět a co máme skrývat. Fakt, že muži vytvořili produkt, který vychází z představy, že jsou ženy znechucené z dotýkání se vlastních genitálií během menstruace, je znepokojující a neuvěřitelně sexistické."

Autorka dále kritizuje, že muži takto podporují stigma menstruace, zatímco chtějí vydělat peníze na produktech, které žádná žena nepotřebuje. Růžovou barvou navíc naznačují, že výrobek je určený výhradně ženám, a vyřazují tak transgender či nebinární osoby.

V článku dále Jgln zdůrazňuje, že menstruace nepřijde ženám nechutná, občas je sice nepříjemná a bolestivá, ale je to něco, co k ženám patří. "Je absolutně normální se menstruační krve dotknout a pak ji smýt," podotýká.

Produktu nového start-upu si všimla i sloupkařka deníku Guardian Arwa Mahdawiová. "Jste někdy v noci vzhůru a vymýšlíte způsoby, jak zpeněžit vaginu?" dobírá si ideu růžových rukavic.

Chcete nechutnost? Mužské genitálie

"Pokud se chcete bavit o tom, co je doopravdy nechutné, pojďme se pro změnu zaměřit na mužské genitálie. Muži používají při močení ruku neustále a studie ukazují, že si ji málokdy po použití veřejných toalet umyjí. Proč ještě nikdo nevymyslel modré rukavice na penis?" komentuje Jgln finančně podpořený start-up.

Angela Priestleyová z magazínu Smart Company zase podotýká, že situace, ve které se muži snaží vyřešit neexistující problém ohledně ženského zdraví a těla, je mezinárodním fenoménem. Ženy mají podle ní ve většině případů k dispozici vodu, toaletní papír a provázek, který vyjmutí tamponu umožňuje. Rukavice navíc vytváří falešný pocit, že ženy takový produkt potřebují a že je menstruace něco nepřirozeného.

S pohledem na menstruaci jako na něco nenormálního zmiňují menstruační chudobu, tedy omezený přístup k hygienickým produktům z důvodu finanční nouze. Ta existuje po celém světě a neziskové organizace informují, že se s koronavirovou krizí zhoršuje. Už jen tento fakt ukazuje, že jsou růžové menstruační rukavice zbytečný a nepotřebný výrobek. Zatím to nevypadá, že by německý startup hodlal investici vrátit, použil ji na něco jiného či se podnikatelského záměru vzdal.