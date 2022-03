Vodka, práce a hodně spánku. Wangová prozradila, proč v 72 letech vypadá stále mladě

"Nikdy mě nenapadlo, že bych se měla nějakými fanatickými a obsesivními způsoby snažit o to, abych si udržela mládí," uvedla 72letá módní návrhářka Vera Wangová v rozhovoru pro výroční sérii BBC 100 Women zabývající se rolí žen v 21. století.

K ageismu (stereotypizace a diskriminace na základě věku, pozn. red.) se začala veřejně vyjadřovat před dvěma lety, kdy způsobila senzaci na sociálních sítích zveřejněním fotografie, na níž odhaluje své břicho. Od té doby stále odpovídá dotazům, jaký je její recept na mladistvý vzhled.

Samotnou designérku, která navrhovala svatební šaty například pro zpěvačku Arianu Grande, návrhářku Victorii Beckhamovou a hvězdu reality show a podnikatelku Kim Kardashianovou, taková pozornost překvapila, fotku v tričku nepovažovala za provokativní.

A co tedy stojí za její vitalitou? "Jedna z věcí je spánek," řekla v interview Wangová, která si také každý den po práci dává koktejl z vodky. Pomáhá jí oddělit "velmi intenzivní pracovní čas od osobního života".

Hlavním motorem, díky němuž si udržuje životní energii, je pro ni práce. Během své dlouholeté praxe v módním průmyslu nikdy nad fenoménem mládí nepřemýšlela. "Možná je to kvůli tomu, že každý den pracuji s nejkrásnějšími ženami z celého světa. Vnímám je spíše jako múzy," říká.

Ageismus je podle světově úspěšné návrhářky staromódní, míní Wangová, která vstoupila do módního odvětví v 18 letech jako editorka amerického lifestylového magazínu Vogue a vlastní značku specializující se na svatební šaty rozjela ve 40 letech.

Na začátku její kariéry nicméně stálo jedno velké zklamání. Od osmi let se vrcholově věnovala krasobruslení, na kvalifikaci do amerického olympijského týmu to ale nestačilo. Kvůli neúspěchu se cítila ztracená, nakonec ale vše to, co na tomto sportu milovala, nalezla ve světě módy. "Jsou v něm přehlídky, hudba, design, kreativita a vyprávění příběhů," uzavírá.

Mohlo by vás zajímat: V 56 letech pózuje pro Sports Illustrated. Kathy Jacobsová boří mýty o stáří a nedostatečné výšce (22. 7. 2020)