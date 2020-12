Modelka Kurková se vyfotila v Evině rouše. Prozradila tak životní novinku

Česká modelka Karolina Kurková na svém instagramovém účtu oznámila, že čeká třetího potomka. "Bude nás pět," napsala ke své fotografii, na které je zachycena zcela nahá s rostoucím bříškem. S manželem Archiem Drurym již vychovává dva syny.

"S nadšením oznamujeme nadcházející příchod dalšího miminka do naší rodiny. Sdílela jsem s (časopisem) Glamour exkluzivní článek o mých zkušenostech z těhotenství a jak se to současné liší od předešlých… Moc děkuji za všechna vřelá přání. Nemohli jsme být šťastnější nebo více nadšení z nového přírůstku do rodiny," napsala modelka.

Fotografie 36leté blonďaté topmodelky vznikly pro časopis Glamour. K přírůstku do rodiny jí na Instagramu gratulovalo mnoho známých osobností ze světa módy, včetně dalších modelek, které se nedávno staly matkami, jako Romee Strijdová, Coco Rochaová nebo Ashley Grahamová.