Vykašlala se na současné módní trendy. Mladá žena se obléká jako z 19. století

Každý den na sebe mladá Ukrajinka obléká spodničky, korzet, dlouhé historické šaty a češe vlasy do dobových účesů. Móda 19. století Milu Povotoznyukovou uhranula natolik, že jí propadla a nedokáže si představit, že by na sebe někdy navlékla džíny nebo koženkové legíny.

Její láska k tomuto období začala před časem, kdy se stala součástí hnutí historické rekonstrukce a šila oblečení pro různé příležitosti - od středověkých festivalů až po bály ve stylu 18. a 19. století. "Prvním kusem oblečení ve stylu 19. století, který jsem kdy v běžném životě oblékla, byl módní zimní kabát. Ten jsem vyrobila před osmi lety," vzpomíná Povoroznyková.

Mladá Ukrajinka hledá pro svůj šatník inspiraci na Pinterestu, ale i v dobových časopisech z této éry. Nejvíc Povoroznyuková obdivuje viktoriánskou éru, nejoblíbenější je ale pro ni počátek 20. století. "Právě do této doby se datuje také počátek hnutí sufražetek. Myslím, že všechny ženy by měly být vděčné za toto období, že si vydobyly práva a příležitosti, které máme dnes," dodává.

Své oblečení si Povoroznyuková pečlivě vybírá. Ovšem za nejméně pohodlný kousek považuje moderní podprsenku. A na kolik ji taková garderoba vyjde? Za některé kousky prý zaplatí méně než 10 dolarů, protože kupuje látky ze second handů. Ale někdy se mohou její kostýmy vyšplhat na vysoké částky, jelikož jsou ušité z luxusních látek.

Když byste se Povoroznyukové zeptali, proč se obléká, jako by žila v 19. století, odpoví celkem jednoduše - protože se jí to líbí a chce to tak nosit. Na svém Instagramu se tak snaží motivovat svým životním stylem ostatní lidi, kteří se bojí svým oblečením vyjádřit sebe sama, aby ji následovali. "Život je příliš krátký na to, aby byl promarněný strachem. Musíte žít pro sebe a nemyslet na to, co si o vás ostatní budou myslet," dodává.

Podívejte se na kostýmy, ve kterých ji můžete potkat na ulici.