Vychrtlost 90. let jako staronový trend. Je to nebezpečný nesmysl, varují celebrity

Jedním z náznaků návratu tohoto trendu jsou podle amerického média nasprejované šaty modelky Belly Hadidové na jejím velmi štíhlém těle, které předvedla na říjnovém Fashion weeku v Paříži. The New York Post upozornil na to, že také sestry Kardashianovy vypadají poslední dobou mnohem štíhleji, a fanoušci spekulují, zda si nenechaly vyjmout implantáty hýždí.

Článek sklidil velkou kritiku ze strany uživatelů sociálních sítí i celebrit, své rozhořčení vyjádřila například britská herečka Jameela Jamilová. "Ne. Na tohle kašlu. Nebudeme se vracet zpátky. Jak si média vůbec dovolují dávat tomuto nesmyslu jakýkoliv prostor? Patřím ke generaci, kterou postihla hned první vlna. Nikdy jsme se z toho úplně nevzpamatovali. Ztratila jsem dvacet let života," napsala.

Na své fanoušky se obrátila s tím, aby důrazně odmítli média, která tento trend podporují. "Hodně jsme se posunuli a nenecháme se strhnout zpátky. Propagace tohoto nesmyslu by měla být považována za trestný čin. Na drogové závislosti není nic šik," odkázala na název trendu. Termín heroin chic, jak se hubeným tělům a tvářím s kruhy pod očima říkalo, totiž vychází z průvodních jevů závislosti na heroinu.

Řada uživatelů sociálních sítí odsoudila text The New York Post jako propagaci drog a poruch příjmu potravy, zatímco jiní sdíleli své vlastní problémy se sebepřijetím kvůli tomuto trendu a varovali generaci Z, aby neumožnila módnímu průmyslu jeho návrat, napsal britský deník The Independent.

Časopis Marie Claire se zase zeptal odbornice na léčbu poruch příjmu potravy Jordan Vyas Leeové, v čem jsou tvrzení o návratu heroin chic nebezpečná. Ta vysvětlila, že podobné články vysílají ženám zprávu, že by měly měnit svá těla podle toho, jak si to módní průmysl zrovna diktuje. "Trendy zde budou stále, ale musíme se vyhnout glorifikaci chování, které škodí zdraví a může vyžadovat roky léčby. Média mají skvělou příležitost propagovat naopak zdraví a prevenci," radí.