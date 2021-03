Pět let uběhlo od její smrti. Rukopis architektky Hadid nesou bizarní boty i šperky

Že chce být architektkou, si malá Zaha rozhodla už v 11 letech. Do výhradně mužského světa se vydala po dokončení prestižních univerzit v Bejrútu a Anglii. Přestože se proslavila hlavně jako "první dáma architektury", svůj cit pro estetiku zúročila i v odvětví designu a módy. Ve středu uběhne pět let, co podlehla infarktu.